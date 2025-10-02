الذهب يحقق قفزات تاريخية ويواصل تحطيم الأرقام القياسية ويقترب من 3000 دولار ,, الجديد في أسعار الذهب

الخميس 02 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - العربية نت

في مارس/آذار الماضي، توقع أكثر الخبراء تفاؤلًا أن يصل سعر الذهب الفوري إلى 2300 أو 2400 دولار للأوقية خلال عام أو عامين. وبحلول الصيف، تجاوز الذهب حاجز 2400 دولار للأوقية واستمر في تحقيق أرقام قياسية منذ ذلك الحين. وبعد ما يقرب من عام، وصل سعر الذهب إلى أكثر من 2950 دولارًا للأوقية (حتى 24 فبراير/شباط 2025)، ومع استمرار هذا الاتجاه، قد يتجاوز قريبًا حاجز 3000 دولار.

ارتفع الذهب بأكثر من 25% خلال عام 2024، مدفوعًا بإقبال المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن يحميهم من التوترات الجيوسياسية والتضخم، إلى جانب الاستفادة من الارتفاع السريع في الأسعار نتيجة زيادة الطلب. ومع استمرار هذه العوامل في 2025، إضافةً إلى القلق بشأن تأثير سياسات إدارة ترامب الحالية على الاقتصاد، يتجه بعض المستثمرين نحو الذهب كخيار آمن، بحسب تقرير لموقع "CBS News" واطلعت عليه "العربية Busines".

على المدى القصير، يبدو أن الذهب لا يزال لديه مجال لمواصلة الصعود خلال شهر مارس/آذار، وفقًا لما يراه لوسيانو دوكيه، كبير مسؤولي الاستثمار في " C3 Bullion "، ويقول دوكيه: "نحن في انتظار تصحيح سعري لم يظهر بعد، ومع التطورات الأخيرة في بورصة السلع والحروب التجارية، تتضاءل احتمالية حدوث تراجع قوي. وعندما يحدث التصحيح، نتوقع أن يكون طفيفًا وقصير الأمد، قبل أن يستأنف الذهب مساره الصاعد بوتيرة أبطأ."

توقعات أسعار الذهب خلال 2025

توضح الإشارات السوقية إلى أن الأداء القوي للذهب قد يستمر على المدى القصير، خاصةً مع استمرار مشتريات البنوك المركزية بوتيرة مرتفعة.

وتشير مجموعة "غولدمان ساكس" إلى أن الديون الفيدرالية الأميركية قد تكون عاملًا آخر يدفع أسعار الذهب إلى أعلى. إذ أفادت وزارة الخزانة بأن الدين الأميركي تجاوز 36 تريليون دولار، مع توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس بأن تتجاوز مدفوعات الفوائد السنوية تريليون دولار خلال العقد المقبل.

ويضيف دوكيه: "توقعنا وصول الذهب إلى 3000 دولار بمنتصف العام، ونحن الآن في الشهر الثاني وقد اقتربنا من هذا المستوى بالفعل. لقد انتهت حقبة الذهب تحت 2000 دولار، وربما لن نراها مرة أخرى."

هل يدعم خفض الفائدة صعود الذهب؟

يشير بعض المحللين إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يجري تخفيضات متواضعة في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2025. ووفقًا لبيانات "غولدمان ساكس"، فإن صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تشهد عادةً زيادة في الطلب عندما تنخفض أسعار الفائدة.

ويتوقع بافان جاين، رئيس قسم التمويل المؤقت في جامعة "Virginia Commonwealth"، أن يستمر الذهب في الاتجاه الصاعد، ليصل إلى نطاق 3200 - 3300 دولار بمنتصف العام الجاري، مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية والطلب المستمر من المستثمرين في الصناديق المتداولة والمقتنيات الفعلية.

توقعات بارتفاعات جديدة؟

بدأ المحللون في تعديل توقعاتهم لنهاية العام بعدما تجاوز الذهب التوقعات المبكرة. فقد رفعت "غولدمان ساكس" تقديراتها لسعر الذهب في نهاية 2025 من 2890 دولارًا إلى 3100 دولار للأوقية، مشيرةً إلى استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية كمحرك أساسي للأسعار.

ويرى دوكيه أنه نظرًا لزيادة الطلب على الذهب الفعلي، قد يكون إنهاء 2025 عند مستوى 3500 دولار هدفًا متحفظًا.

ورغم النظرة الإيجابية للذهب، ينبغي على المستثمرين توخي الحذر، حيث تظل الأسعار عرضة للتقلبات. ويؤكد جوزيف كافاتوني، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، أن الطلب على الذهب يتأثر بعوامل متعددة، وليس فقط بأسعار الفائدة أو قوة الدولار الأميركي.

ويوضح كالفتوني أن سعر الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ولكن من غير المستبعد أن تحدث تقلبات تدفعه دون هذا المستوى.

أما دينون هيوز، المستشار المالي لدى " Nvest Financial"، فيرى أن ارتفاع الذهب لا يعني بالضرورة أنه وقت سيئ للاستثمار فيه، مشيرًا إلى أن معظم الأصول الأخرى - مثل الأسهم والسندات - تشهد ارتفاعًا أيضًا.

ويضيف: "بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، يجب التركيز على دور الذهب كأداة تحوط وتنويع للمحفظة، وليس فقط على تقلبات الأسعار."