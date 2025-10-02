أجهزة الأمن تنجح في إحباط خطة حوثية لطباعة عملة مزوّرة لضرب الاقتصاد اليمني وتضبط طابعات متطورة قبل وصولها للمليشيا

الخميس 02 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، عن إحباط واحدة من أخطر محاولات التهريب التي كانت تستهدف الاقتصاد الوطني، بعد ضبط شحنة طابعات حديثة عبر ميناء الحاويات في العاصمة المؤقتة عدن، كانت معدّة لطباعة عملات محلية مزوّرة لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك.

وأوضح الجهاز أن العملية تمت عقب معلومات استخباراتية دقيقة، تلتها عمليات رصد ومتابعة دقيقة للشحنة القادمة من الخارج، قبل ضبطها في الميناء.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الطابعات كانت ستستخدم في تمكين الحوثيين من طباعة عملة غير قانونية، في خطوة خطيرة تهدف إلى ضرب الاقتصاد الوطني وزعزعة الاستقرار المالي وإغراق السوق المحلي بعملات مزورة.

وأكدت الجهات المعنية أن التحقيقات مستمرة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب والنيابة العامة والبنك المركزي، وأنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل والأطراف المتورطة فور استكمال التحقيقات.