أجهزة الأمن تنجح في إحباط خطة حوثية لطباعة عملة مزوّرة لضرب الاقتصاد اليمني وتضبط طابعات متطورة قبل وصولها للمليشيا جرائم الاختطافات تزدهر في مناطق مليشيا الحوثي والرعب يسيطر على شوارع وأزقة محافظة إب حزب الإصلاح: العدالة الانتقالية ضرورة وطنية لا ترف سياسي… ولا مستقبل دون جبر الضرر وتخليد الذاكرة شرطة عدن تعلن ضبط خلية حوثية كانت في مهمة استقطاب الشباب للعمل لصالح المليشيات توجيهات عاجلة لوزارة الداخلية بشأن ''جندي الإنتقالي'' الذي حاول اختطاف زميلته بلحج برشلونة يسقط في ملعبه أمام باريس سان جيرمان عاجل: ضبط المدعو الزريقي واستشهاد عنصري أمن ونجاة قائد محور طور الباحة من الاغتيال.. شرطة تعز تكشف مستجدات الحملة الأمنية في الشمايتين التحالف الإسلامي العسكري يختتم برنامجًا تدريبًا استهدف عددا من الكوادر اليمنية حول ''مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال'' حشد قبلي كبير بالعاصمة عدن يتوعد بالتصعيد رداً على اغتيال الشيخ العقربي ويحذر ''الإنتقالي'' من أي تأخير أو محاولة لتمييع القضية أول أسطول الصمود لدولة عربية يعلن دخوله المياه الإقليمية لغزة ..تفاصيل
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، عن إحباط واحدة من أخطر محاولات التهريب التي كانت تستهدف الاقتصاد الوطني، بعد ضبط شحنة طابعات حديثة عبر ميناء الحاويات في العاصمة المؤقتة عدن، كانت معدّة لطباعة عملات محلية مزوّرة لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك.
وأوضح الجهاز أن العملية تمت عقب معلومات استخباراتية دقيقة، تلتها عمليات رصد ومتابعة دقيقة للشحنة القادمة من الخارج، قبل ضبطها في الميناء.
وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الطابعات كانت ستستخدم في تمكين الحوثيين من طباعة عملة غير قانونية، في خطوة خطيرة تهدف إلى ضرب الاقتصاد الوطني وزعزعة الاستقرار المالي وإغراق السوق المحلي بعملات مزورة.
وأكدت الجهات المعنية أن التحقيقات مستمرة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب والنيابة العامة والبنك المركزي، وأنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل والأطراف المتورطة فور استكمال التحقيقات.