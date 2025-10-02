حزب الإصلاح: العدالة الانتقالية ضرورة وطنية لا ترف سياسي… ولا مستقبل دون جبر الضرر وتخليد الذاكرة شرطة عدن تعلن ضبط خلية حوثية كانت في مهمة استقطاب الشباب للعمل لصالح المليشيات توجيهات عاجلة لوزارة الداخلية بشأن ''جندي الإنتقالي'' الذي حاول اختطاف زميلته بلحج برشلونة يسقط في ملعبه أمام باريس سان جيرمان عاجل: ضبط المدعو الزريقي واستشهاد عنصري أمن ونجاة قائد محور طور الباحة من الاغتيال.. شرطة تعز تكشف مستجدات الحملة الأمنية في الشمايتين التحالف الإسلامي العسكري يختتم برنامجًا تدريبًا استهدف عددا من الكوادر اليمنية حول ''مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال'' حشد قبلي كبير بالعاصمة عدن يتوعد بالتصعيد رداً على اغتيال الشيخ العقربي ويحذر ''الإنتقالي'' من أي تأخير أو محاولة لتمييع القضية أول أسطول الصمود لدولة عربية يعلن دخوله المياه الإقليمية لغزة ..تفاصيل تصعيد إسرائيلي خطير في مدينة غزة.. والقصف يطارد النازحين وسط القطاع قطرة ثورية قد تنهي معاناة نظارات القراءة!
قالت أجهزة الشرطة بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025، إنها تمكنت من ضبط خلية حوثية مكونة من 12 شخصًا كانت مكلفة باستقطاب شباب عدن للعمل لصالح المليشيات الحوثية ضد أجهزة الدولة.
وذكرت شرطة عدن، أن أفراد الخلية تم ضبطهم بعد عملية رصد وتحرٍ ومتابعة وتنسيق أمنى عالٍ، حيث تكللت تلك الجهود بضبط 12 شخصًا من أفراد الخلية.
وأشارت إلى أن أفراد الخلية تلقوا دورات ثقافية وعسكرية من قبل المليشيات لتنفيذ المهام الموكلة إليهم في عملية الحشد والاستقطاب وتنفيذ عمليات تزعزع الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، وأن أفراد الخلية كانوا يتقاضون مقابلاً مادياً من المليشيا الحوثية بالعملة الأجنبية.
ولفتت الشرطة إلى أنها حجزت أفراد الخلية للإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى جهات الاختصاص.