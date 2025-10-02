شرطة عدن تعلن ضبط خلية حوثية كانت في مهمة استقطاب الشباب للعمل لصالح المليشيات

الخميس 02 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن

قالت أجهزة الشرطة بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025، إنها تمكنت من ضبط خلية حوثية مكونة من 12 شخصًا كانت مكلفة باستقطاب شباب عدن للعمل لصالح المليشيات الحوثية ضد أجهزة الدولة.

وذكرت شرطة عدن، أن أفراد الخلية تم ضبطهم بعد عملية رصد وتحرٍ ومتابعة وتنسيق أمنى عالٍ، حيث تكللت تلك الجهود بضبط 12 شخصًا من أفراد الخلية.

وأشارت إلى أن أفراد الخلية تلقوا دورات ثقافية وعسكرية من قبل المليشيات لتنفيذ المهام الموكلة إليهم في عملية الحشد والاستقطاب وتنفيذ عمليات تزعزع الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، وأن أفراد الخلية كانوا يتقاضون مقابلاً مادياً من المليشيا الحوثية بالعملة الأجنبية.

ولفتت الشرطة إلى أنها حجزت أفراد الخلية للإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى جهات الاختصاص.