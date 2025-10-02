توجيهات عاجلة لوزارة الداخلية بشأن ''جندي الإنتقالي'' الذي حاول اختطاف زميلته بلحج

الخميس 02 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 293

وجهت وزارة الداخلية اليمنية بالعاصمة عدن، اليوم الخميس، الأجهزة المختصة بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، بسرعة ضبط الجندي المنتسب لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الإنتقالي، بعد محاولته اختطاف مجندة شابة في نقطة أمنية.

وقضت التوجيهات الصادرة عن وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية اللواء الركن محمد الأمير اليوم، بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، الى مدير عام شرطة محافظة لحج، بسرعة ضبط الجندي المتهم باختطاف فتاة من نقطة الحسيني، وفتح تحقيق عاجل في الواقعة، والرفع بالنتائج إلى قيادة الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون في التعامل مع مثل هذه التصرفات الفردية المخلة بالشرف العسكري والسلوك الانضباطي، مشددة على التزامها بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات أو انتهاكات.

وقبل يومين، أقدم جندي في نقطة الحسيني الأمنية التابعة لقوات الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج جنوب البلاد، على محاولة اختطاف زميلته المجندة في الشرطة النسائية، بعد أن أوهمها بنقلها إلى مدينة الحوطة، ثم غيّر وجهته نحو طريق فرعي.

وظهرت المجندة الشابة في فيديو، لتؤكد تعرضها لمحاولة اختطاف على يد زميل لها في نقطة أمنية تابعة للإنتقالي بلحج، مشيرة الى إنه تم إجبارها على نفي الواقعة بالقوة تحت تهديد السلاح.

وقالت المجندة في قوات الحزام الأمني التابع للإنتقالي: ''زميلي في نقطة الحسيني بمحافظة لحج "إختطفني.. وضربني، وكان يشتمني ويتطاول على الذات الإلهية".