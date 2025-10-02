شرطة عدن تعلن ضبط خلية حوثية كانت في مهمة استقطاب الشباب للعمل لصالح المليشيات توجيهات عاجلة لوزارة الداخلية بشأن ''جندي الإنتقالي'' الذي حاول اختطاف زميلته بلحج برشلونة يسقط في ملعبه أمام باريس سان جيرمان عاجل: ضبط المدعو الزريقي واستشهاد عنصري أمن ونجاة قائد محور طور الباحة من الاغتيال.. شرطة تعز تكشف مستجدات الحملة الأمنية في الشمايتين التحالف الإسلامي العسكري يختتم برنامجًا تدريبًا استهدف عددا من الكوادر اليمنية حول ''مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال'' حشد قبلي كبير بالعاصمة عدن يتوعد بالتصعيد رداً على اغتيال الشيخ العقربي ويحذر ''الإنتقالي'' من أي تأخير أو محاولة لتمييع القضية أول أسطول الصمود لدولة عربية يعلن دخوله المياه الإقليمية لغزة ..تفاصيل تصعيد إسرائيلي خطير في مدينة غزة.. والقصف يطارد النازحين وسط القطاع قطرة ثورية قد تنهي معاناة نظارات القراءة! الحوثيون يضيّقون على أرزاق سكان صنعاء بذريعة تنظيم المرور
وجهت وزارة الداخلية اليمنية بالعاصمة عدن، اليوم الخميس، الأجهزة المختصة بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، بسرعة ضبط الجندي المنتسب لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الإنتقالي، بعد محاولته اختطاف مجندة شابة في نقطة أمنية.
وقضت التوجيهات الصادرة عن وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية اللواء الركن محمد الأمير اليوم، بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، الى مدير عام شرطة محافظة لحج، بسرعة ضبط الجندي المتهم باختطاف فتاة من نقطة الحسيني، وفتح تحقيق عاجل في الواقعة، والرفع بالنتائج إلى قيادة الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون في التعامل مع مثل هذه التصرفات الفردية المخلة بالشرف العسكري والسلوك الانضباطي، مشددة على التزامها بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات أو انتهاكات.
وقبل يومين، أقدم جندي في نقطة الحسيني الأمنية التابعة لقوات الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج جنوب البلاد، على محاولة اختطاف زميلته المجندة في الشرطة النسائية، بعد أن أوهمها بنقلها إلى مدينة الحوطة، ثم غيّر وجهته نحو طريق فرعي.
وظهرت المجندة الشابة في فيديو، لتؤكد تعرضها لمحاولة اختطاف على يد زميل لها في نقطة أمنية تابعة للإنتقالي بلحج، مشيرة الى إنه تم إجبارها على نفي الواقعة بالقوة تحت تهديد السلاح.
وقالت المجندة في قوات الحزام الأمني التابع للإنتقالي: ''زميلي في نقطة الحسيني بمحافظة لحج "إختطفني.. وضربني، وكان يشتمني ويتطاول على الذات الإلهية".