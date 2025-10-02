برشلونة يسقط في ملعبه أمام باريس سان جيرمان

الخميس 02 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

فاز نادي باريس سان جرمان، على برشلونة في الدقيقة الأخيرة من الموعد الأصلي للمباراة بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 90 انطلق اللاعب أشرف حكيمي بسرعة على الجهة اليمنى، ليرسل عرضية متقنة لغونزالو راموس الذي وضعها في الشباك. وأحرز بذلك هدف التقدم للفريق الباريسي.

وجاء الفوز في اللحظات الأخيرة من المبارة في لقاء اعتبر أحد أكبر اختبارات حامل اللقب هذا الموسم، في ظل أزمة إصابات كبيرة أثقلت كاهل فريق العاصمة الفرنسية.

وفي باقي المباريات، تغلب أرسنال على أولمبياكوس اليوناني 2-صفر، فيما تعادل مانشستر سيتي أمام مضيفه موناكو 2-2.

كاد أرسنال يفتتح التسجيل بعد مرور 90 ثانية عندما تلقى البرازيلي غابريال مارتينيلي كرة عرضية لكنه أطاحها فوق العارضة. عوض مارتينيلي خطأه عندما مرر صانع ألعاب ارسنال وقائده الدنماركي مارتن اوديغار كرة بينية متقنة باتجاه المهاجم السويدي فيكتور يوكيريس فتوغل بين مدافعين وسدد كرة اصطدمت بأسفل القائم وتهيأت أمام مارتينيلي ليتابعها داخل الشباك (12).

وانتظر أرسنال الثواني الاخيرة من المباراة ليضيف له بوكايو ساكا الهدف الثاني.

في فرنسا، حرم نادي موناكو ضيفه مانشستر سيتي من تحقيق فوزه الثاني في دوري الأبطال بعد هدف قاتل لإريك داير في الدقيقة الأخيرة للمباراة التي انتهت 2-2.

وبعدما منح إرلينغ هالاند سيتي التقدم مرتين (15 و44)، إثر معادلة الهولندي جوردان تيزه للنتيجة في المرة الأولى (18)، أهدر سيتي فرصة تحقيق فوز في متناول اليد بعد منحه ركلة جزاء لمنافسه انبرى لها داير بنجاح (90).

وأحرز النادي الإنكليزي الآخر نيوكاسل فوزه الأول في المسابقة بفوزه على مضيفه أونيون سان جيلواز البلجيكي برباعية نظيفة.

وتغلب نابولي على سبورتينغ البرتغالي 2-1، فيما حقق بوروسيا دورتموند فوزا عريضا على أتلتيك بلباو 4-1، في حين تعادل فياريال الاسباني مع يوفنتوس 2-2.