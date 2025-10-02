عاجل: ضبط المدعو الزريقي واستشهاد عنصري أمن ونجاة قائد محور طور الباحة من الاغتيال.. شرطة تعز تكشف مستجدات الحملة الأمنية في الشمايتين التحالف الإسلامي العسكري يختتم برنامجًا تدريبًا استهدف عددا من الكوادر اليمنية حول ''مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال'' حشد قبلي كبير بالعاصمة عدن يتوعد بالتصعيد رداً على اغتيال الشيخ العقربي ويحذر ''الإنتقالي'' من أي تأخير أو محاولة لتمييع القضية أول أسطول الصمود لدولة عربية يعلن دخوله المياه الإقليمية لغزة ..تفاصيل تصعيد إسرائيلي خطير في مدينة غزة.. والقصف يطارد النازحين وسط القطاع قطرة ثورية قد تنهي معاناة نظارات القراءة! الحوثيون يضيّقون على أرزاق سكان صنعاء بذريعة تنظيم المرور إسرائيل تعترض أسطول الصمود… واحتجاجات عالمية تتصاعد إيلون ماسك يصبح أول شخص في التاريخ يلامس صافي ثروته 500 مليار دولار بشار الأسد ينجو من الموت في روسيا
أعلنت الحملة الأمنية المشتركة بشرطة الشمايتين جنوب محافظة تعز بقيادة العقيد عبدالله سعيد الوهباني مدير شرطة المديرية، ضبط المدعو مختار الزريقي، زعيم العصابة المسلحة، وهو أحد المتهمين الرئيسيين في قضية استشهاد النقيب محمد الرميح، إضافة الى ستة من عناصر العصابة، وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار بمحافظة تعز.
وقالت شرطة تعز في بيان اليوم الخميس، ''إنه وأثناء تنفيذ العملية الأمنية المشتركة بين شرطة المديرية ومحور طور الباحة والمنطقة الأمنية بمديرية المعافر، ارتقى شهيدان من أبطال القوات المسلحة؛ أحدهما من منتسبي اللواء السابع والآخر من اللواء الرابع مشاة جبلي بمحور طور الباحة، بعد مواجهات عنيفة مع عناصر العصابة في منطقة أديم التابعة لمديرية الشمايتين''.
وأكدت شرطة تعز استمرار حملاتها المشتركة لملاحقة وضبط كافة المطلوبين أمنياً، والعمل على إفشال كل محاولات زعزعة الأمن والاستقرار داخل المحافظة.
وفي ذات السياق أكدت مصادر محلية نجاة قائد محور طور الباحة، قائد اللواء الرابع مشاة جبلي اللواء الركن أبوبكر الجبولي، اليوم الخميس، من محاولة اغتيال اثر استهداف موكبه بعبوة ناسفة في مدينة التربة بمديرية الشمايتين جنوبي تعز، اثناء مطاردة العصابة المسلحة.
وقالت إن الحملة الأمنية المشتركة، تمكنت من إلقاء القبض على جميع عناصر العصابة المتورطة في مقتل النقيب محمد الرميح، نائب قائد الحملة الأمنية في الشمايتين، وذلك بعد مداهمة أوكارهم في السلسلة الجبلية جنوب المدينة.