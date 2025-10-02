التحالف الإسلامي العسكري يختتم برنامجًا تدريبًا استهدف عددا من الكوادر اليمنية حول ''مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال''

الخميس 02 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- الرياض

اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم الخميس، في مقره بالعاصمة السعودية الرياض، أعمال البرنامج المتخصص بعنوان (محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال) والذي استهدف تعزيز قدرات المتخصصين والعاملين في الجهات المالية والرقابية بالجمهورية اليمنية، وذلك ضمن مبادرة التحالف الإستراتيجية للبرامج التدريبية للحد من عمليات تمويل الإرهاب "بناء".

وشارك في البرنامج، الذي استمر خمسة أيام، 15 متدرباً يمثلون عدداً من المؤسسات الحكومية اليمنية المعنية بمحاربة تمويل الإرهاب، حيث تناول محاور أساسية شملت: الإطار القانوني الدولي والوطني، مصادر وأدوات الجرائم المالية، تقنيات الكشف والتحليل، وآليات بناء التعاون المؤسسي والإقليمي.

وأكد الأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن/ محمد بن سعيد المغيدي، في كلمته خلال حفل الختام، أن هذا البرنامج يأتي في إطار التزام التحالف ببناء قدرات مستدامة للدول الأعضاء..مشيراً الى إن محاربة تمويل الإرهاب تمثل حجر الزاوية في الجهود المشتركة لتجفيف منابع الإرهاب، ولن يتحقق ذلك إلا عبر الاستثمار المستمر في بناء الإنسان وتزويده بالمعرفة والأدوات الحديثة لمواجهة التهديدات المالية العابرة للحدود.

ولفت المغيدي، الى إن هذا البرنامج يشكل مسار إستراتيجي طويل المدى، ويجسد التزام التحالف بالعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء لصناعة مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.

الجدير بالذكر، أن البرنامج يُعدّ امتداداً لسلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي يطلقها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في إطار إستراتيجيته الشاملة لبناء القدرات وتعزيز الجاهزية المؤسسية والبشرية للدول الأعضاء، بما يسهم في تحصين المجتمعات أمام المخاطر الإرهابية، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار المستدام.