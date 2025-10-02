قطرة ثورية قد تنهي معاناة نظارات القراءة! الحوثيون يضيّقون على أرزاق سكان صنعاء بذريعة تنظيم المرور إسرائيل تعترض أسطول الصمود… واحتجاجات عالمية تتصاعد إيلون ماسك يصبح أول شخص في التاريخ يلامس صافي ثروته 500 مليار دولار بشار الأسد ينجو من الموت في روسيا سباق التسلح في الشرق الأوسط: السعودية في الصدارة بـ718 مليار دولار خلال عقد الحوثيون يطلقون حملة هستيرية مفاجئة لمصادرة البضائع وابتزاز التجار بذريعة المقاطعة مصر تكشف عن خسائر مهولة وبالمليارات جراء هجمات الحوثيين على السفن التجارية غضب واسع في جامعة إب... والحوثيون يواصلون شرعنة النهب العليمي يبحث مع السفير الأمريكي سبل إنهاء الحرب ودعم الإصلاحات الاقتصادية في اليمن
كشفت دراسة علمية حديثة عن علاج مبتكر لطول النظر الشيخوخي (Presbyopia)، وهو ضعف بصري يصيب أكثر من مليار شخص حول العالم ويجبرهم غالبًا على ارتداء نظارات القراءة أو اللجوء إلى الجراحة.
الدراسة، التي أُجريت في مركز الأبحاث المتقدمة لضعف النظر المرتبط بالعمر في الأرجنتين، أظهرت نتائج واعدة لقطرة جديدة تحتوي على البيلوكاربين والديكلوفيناك.
كيف تعمل القطرة؟ البيلوكاربين: يضيق حدقة العين ويحفز عضلات العدسة، مما يحسن القدرة على التركيز على الأجسام القريبة. الديكلوفيناك: مضاد التهاب يساعد على تقليل الآثار الجانبية للبيلوكاربين.
تفاصيل التجربة شملت 766 مشاركًا استخدموا تركيزات مختلفة من القطرات مرتين يوميًا لمدة عامين. النتائج: 1% بيلوكاربين: 99% تحسن ملحوظ وتمكنوا من قراءة سطرين إضافيين على مقياس جايغر. 2% بيلوكاربين: 69% قرؤوا 3 أسطر إضافية. 3% بيلوكاربين: 84% قرؤوا 3 أسطر إضافية.
الآثار الجانبية رغم التحسن الكبير في الرؤية القريبة، رصد الباحثون بعض الأعراض مثل: احمرار العين، الدموع الزائدة، تشوش الرؤية، حساسية الضوء، والصداع.
هل تغني عن النظارات؟
يرى الباحثون أن هذه القطرة تمثل بارقة أمل لملايين المرضى، لكنها لا تزال بحاجة إلى دراسات إضافية قبل اعتمادها كبديل رسمي لنظارات القراءة أو الجراحة.