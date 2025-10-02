قطرة ثورية قد تنهي معاناة نظارات القراءة! الحوثيون يضيّقون على أرزاق سكان صنعاء بذريعة تنظيم المرور إسرائيل تعترض أسطول الصمود… واحتجاجات عالمية تتصاعد إيلون ماسك يصبح أول شخص في التاريخ يلامس صافي ثروته 500 مليار دولار بشار الأسد ينجو من الموت في روسيا سباق التسلح في الشرق الأوسط: السعودية في الصدارة بـ718 مليار دولار خلال عقد الحوثيون يطلقون حملة هستيرية مفاجئة لمصادرة البضائع وابتزاز التجار بذريعة المقاطعة مصر تكشف عن خسائر مهولة وبالمليارات جراء هجمات الحوثيين على السفن التجارية غضب واسع في جامعة إب... والحوثيون يواصلون شرعنة النهب العليمي يبحث مع السفير الأمريكي سبل إنهاء الحرب ودعم الإصلاحات الاقتصادية في اليمن
في خطوة مثيرة للجدل، شرعت ميليشيات الحوثي في فرض قيود جديدة على حركة وسائل النقل والأسواق الشعبية في العاصمة صنعاء، متذرعة بتخفيف الازدحام والعشوائيات.
وتشمل الإجراءات تقييد عمل سيارات الأجرة الجماعية بنظام تبادلي يومي، وتقليص حركة الدراجات النارية، إضافة إلى إزالة أو نقل عدد من الأسواق الشعبية.
مصادر محلية أكدت أن الهدف الحقيقي من هذه التدابير هو تعزيز القبضة الأمنية للجماعة، وتسهيل تنقلاتها السرية، ومنع أي تحركات شعبية معارضة، فضلاً عن الحد من احتمالية اختراقات استخباراتية إسرائيلية.
الإجراءات الحوثية أثارت غضب السائقين والباعة، الذين اعتبروا أن القرار يهدد مصادر دخلهم المحدودة، ويفتح الباب أمام ابتزازهم عبر الغرامات والقيود.
كما يخشى السكان من تفاقم أزمة المواصلات وارتفاع كلفة التنقل، بما يزيد معاناتهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية القاسية.
العديد من المواطنين يرون أن هذه الخطة ليست سوى وسيلة جديدة للسيطرة والجباية، مؤكدين أن صنعاء لا تحتاج إلى تقليص وسائل النقل بقدر ما تحتاج إلى إدارة مرورية واعية وتنظيم عقلاني يراعي ظروف الناس.