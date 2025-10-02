إسرائيل تعترض أسطول الصمود… واحتجاجات عالمية تتصاعد

الخميس 02 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

اعترضت إسرائيل 18 قارباً وسفينة من أصل 44 ضمن "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة، بينما أكد المنظمون استمرار أكثر من 30 قارباً في الإبحار رغم ما وصفوه بـ"الاعتراضات غير القانونية".

وأثارت التطورات موجة غضب واحتجاجات دولية، إذ اتهمت تركيا إسرائيل بارتكاب "عمل إرهابي"، فيما طالبت دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا واليونان وإيطاليا بضمان سلامة المشاركين.

كما أعلنت كولومبيا طرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية، وسط دعوات من منظمات ونقابات لإضرابات عامة تضامناً مع الأسطول.

إسرائيل من جانبها وصفت التحرك البحري بأنه "استفزاز سياسي" ينتهك "حصاراً قانونياً"، بينما أكدت حركة حماس أن الاعتراضات "لن تزيد سوى من غضب شعوب العالم".