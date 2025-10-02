الحوثيون يضيّقون على أرزاق سكان صنعاء بذريعة تنظيم المرور إسرائيل تعترض أسطول الصمود… واحتجاجات عالمية تتصاعد إيلون ماسك يصبح أول شخص في التاريخ يلامس صافي ثروته 500 مليار دولار بشار الأسد ينجو من الموت في روسيا سباق التسلح في الشرق الأوسط: السعودية في الصدارة بـ718 مليار دولار خلال عقد الحوثيون يطلقون حملة هستيرية مفاجئة لمصادرة البضائع وابتزاز التجار بذريعة المقاطعة مصر تكشف عن خسائر مهولة وبالمليارات جراء هجمات الحوثيين على السفن التجارية غضب واسع في جامعة إب... والحوثيون يواصلون شرعنة النهب العليمي يبحث مع السفير الأمريكي سبل إنهاء الحرب ودعم الإصلاحات الاقتصادية في اليمن الحكومة البريطانية تشيد بأجهزة الأمن اليمنية وسرعة كشفها للجرائم والجناة
اعترضت إسرائيل 18 قارباً وسفينة من أصل 44 ضمن "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة، بينما أكد المنظمون استمرار أكثر من 30 قارباً في الإبحار رغم ما وصفوه بـ"الاعتراضات غير القانونية".
وأثارت التطورات موجة غضب واحتجاجات دولية، إذ اتهمت تركيا إسرائيل بارتكاب "عمل إرهابي"، فيما طالبت دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا واليونان وإيطاليا بضمان سلامة المشاركين.
كما أعلنت كولومبيا طرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية، وسط دعوات من منظمات ونقابات لإضرابات عامة تضامناً مع الأسطول.
إسرائيل من جانبها وصفت التحرك البحري بأنه "استفزاز سياسي" ينتهك "حصاراً قانونياً"، بينما أكدت حركة حماس أن الاعتراضات "لن تزيد سوى من غضب شعوب العالم".