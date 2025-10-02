آخر الاخبار

الحوثيون يضيّقون على أرزاق سكان صنعاء بذريعة تنظيم المرور إسرائيل تعترض أسطول الصمود… واحتجاجات عالمية تتصاعد إيلون ماسك يصبح أول شخص في التاريخ يلامس صافي ثروته 500 مليار دولار بشار الأسد ينجو من الموت في روسيا سباق التسلح في الشرق الأوسط: السعودية في الصدارة بـ718 مليار دولار خلال عقد الحوثيون يطلقون حملة هستيرية مفاجئة لمصادرة البضائع وابتزاز التجار بذريعة المقاطعة مصر تكشف عن خسائر مهولة وبالمليارات جراء هجمات الحوثيين على السفن التجارية غضب واسع في جامعة إب... والحوثيون يواصلون شرعنة النهب العليمي يبحث مع السفير الأمريكي سبل إنهاء الحرب ودعم الإصلاحات الاقتصادية في اليمن الحكومة البريطانية تشيد بأجهزة الأمن اليمنية وسرعة كشفها للجرائم والجناة 

إسرائيل تعترض أسطول الصمود… واحتجاجات عالمية تتصاعد

الخميس 02 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات
عدد القراءات 113

اعترضت إسرائيل 18 قارباً وسفينة من أصل 44 ضمن "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة، بينما أكد المنظمون استمرار أكثر من 30 قارباً في الإبحار رغم ما وصفوه بـ"الاعتراضات غير القانونية".

وأثارت التطورات موجة غضب واحتجاجات دولية، إذ اتهمت تركيا إسرائيل بارتكاب "عمل إرهابي"، فيما طالبت دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا واليونان وإيطاليا بضمان سلامة المشاركين.

كما أعلنت كولومبيا طرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية، وسط دعوات من منظمات ونقابات لإضرابات عامة تضامناً مع الأسطول.

إسرائيل من جانبها وصفت التحرك البحري بأنه "استفزاز سياسي" ينتهك "حصاراً قانونياً"، بينما أكدت حركة حماس أن الاعتراضات "لن تزيد سوى من غضب شعوب العالم".

 
إقراء أيضاً
بشار الأسد ينجو من الموت في روسيا
سباق التسلح في الشرق الأوسط: السعودية في الصدارة بـ718 مليار دولار خلال عقد
بأمر تنفيذي وقعه ترامب: أي اعتداء على قطر هو تهديد لأمن الولايات المتحدة الأمريكي
رئيس كولومبيا: ''أسطول الصمود'' دخل منطقة شديدة الخطورة وأي اعتداء عليه هو انتهاك
خطة ترامب لغزة.. الفروقات بين التسريب والنص الرسمي تكشف أبعاد خفية
أساطيل التزود الأمريكية تتجه إلى الشرق الأوسط وفي ضربة وشيكة ضد إيران.. تفاصيل
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول