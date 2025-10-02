إيلون ماسك يصبح أول شخص في التاريخ يلامس صافي ثروته 500 مليار دولار

الخميس 02 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

كشف مؤشر فوربس للمليارديرات عن وصول ثروة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، يوم الأربعاء الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، إلى مستوى يقترب من 500 مليار دولار لأول مرة في التاريخ، ، مع انتعاش أسهم تسلا، وارتفاع تقييمات الشركات الناشئة الأخرى التابعة لرجل الأعمال مثل إكس إيه آي، وغيرها.

وسجل صافي قيمة ثروة أغنى شخص في العالم نحو 499.5 مليار دولار في وقت سابق من اليوم، ويشير مؤشر فوربس للمليارديرات في الوقت الحالي إلى وصول صافي الثروة إلى 499.1 مليار دولار مع زيادة بنحو 8.3 مليار دولار في أحدث تعاملات.

في وقت سابق من الشهر الماضي، زاحم الملياردير الأميركي لاري إليسون مع ماسك على قمة قائمة أغنى أغنياء العالم، عندما كانت ثروة ماسك تبلغ في هذا الوقت نحو 436 مليار دولار، لكن هذه المنافسة لم تستمر كثيراً حيث وصلت ثروة إليسون في الوقت الحالي إلى 350.7 مليار دولار، بحسب قائمة فوربس.

أيضاً، طلبت شركة تسلا من مساهميها التصويت على خطة مكافآت جديدة لماسك، وصفت بأنها من أضخم الحزم في تاريخ وول ستريت والتي تقترب قيمتها من نحو تريليون دولار.

وتمنح هذه الخطة، وفق بيان مالي، ماسك 12 شريحة من الأسهم على مدى العقد المقبل، في حال تحقيق إنجازات تشغيلية وسوقية محددة، أبرزها مضاعفة القيمة السوقية لتسلا لتصل إلى تريليوني دولار وتسليم 20 مليون سيارة بالنسبة للشريحة الأولى.

وبحسب الوثائق، يجب أن يصل ماسك بتسلا إلى قيمة سوقية تقارب 7.5 تريليون دولار ليحصل على المكافأة الكاملة المكونة من 12 شريحة.

وفي حالة حصول ماسك على حزمة المكافآت كاملة خلال الفترة المتفق عليها فمن المتوقع أن يصبح أول تريليونير في التاريخ