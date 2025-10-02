إسرائيل تعترض أسطول الصمود… واحتجاجات عالمية تتصاعد إيلون ماسك يصبح أول شخص في التاريخ يلامس صافي ثروته 500 مليار دولار بشار الأسد ينجو من الموت في روسيا سباق التسلح في الشرق الأوسط: السعودية في الصدارة بـ718 مليار دولار خلال عقد الحوثيون يطلقون حملة هستيرية مفاجئة لمصادرة البضائع وابتزاز التجار بذريعة المقاطعة مصر تكشف عن خسائر مهولة وبالمليارات جراء هجمات الحوثيين على السفن التجارية غضب واسع في جامعة إب... والحوثيون يواصلون شرعنة النهب العليمي يبحث مع السفير الأمريكي سبل إنهاء الحرب ودعم الإصلاحات الاقتصادية في اليمن الحكومة البريطانية تشيد بأجهزة الأمن اليمنية وسرعة كشفها للجرائم والجناة الزنداني: الحوثيون حوّلوا البحر الأحمر إلى بؤرة تهديد عالمي ووقف التدخلات الإيرانية شرط لتحقيق السلام
كشفت وسائل إعلام عربية ودولية اليوم (الأربعاء)، عن نجاة الرئيس السوري السابق بشار الأسد من الموت جرّاء تعرضه لتسمم، مبينة أنه خرج صباح الإثنين من مستشفى بضواحي العاصمة الروسية، وأن حالته الصحية الآن مستقرّة.
إحراج الحكومة الروسية ونقلت تلك الوسائل الإعلامية عن مصدر قوله: «لم يُسمح بزيارة الأسد خلال فترة علاجه في المستشفى إلا لأخيه ماهر الأسد، والأمين العام لشؤون الرئاسة السابق منصور عزام»، مشيرة إلى أن الأسد تعرّض لحالة تسمّم، وأن الجهّة التي نفّذت العملية تريد إحراج الحكومة الروسية واتّهامها بتصفيته.
يعيش في «موسكو سيتي» وتفيد التقارير الإعلامية أن الأسد يعيش في «موسكو سيتي»، المنطقة الراقية في العاصمة الروسية، ويُحظر على وسائل الإعلام تغطية نشاط أسرته.
وغادر الأسد دمشق في 8 ديسمبر 2024 مع عائلته، بعد سيطرة المعارضة على المدن السورية كافة