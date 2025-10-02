إسرائيل تعترض أسطول الصمود… واحتجاجات عالمية تتصاعد إيلون ماسك يصبح أول شخص في التاريخ يلامس صافي ثروته 500 مليار دولار بشار الأسد ينجو من الموت في روسيا سباق التسلح في الشرق الأوسط: السعودية في الصدارة بـ718 مليار دولار خلال عقد الحوثيون يطلقون حملة هستيرية مفاجئة لمصادرة البضائع وابتزاز التجار بذريعة المقاطعة مصر تكشف عن خسائر مهولة وبالمليارات جراء هجمات الحوثيين على السفن التجارية غضب واسع في جامعة إب... والحوثيون يواصلون شرعنة النهب العليمي يبحث مع السفير الأمريكي سبل إنهاء الحرب ودعم الإصلاحات الاقتصادية في اليمن الحكومة البريطانية تشيد بأجهزة الأمن اليمنية وسرعة كشفها للجرائم والجناة الزنداني: الحوثيون حوّلوا البحر الأحمر إلى بؤرة تهديد عالمي ووقف التدخلات الإيرانية شرط لتحقيق السلام
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن السعودية تصدرت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الإنفاق العسكري خلال الفترة بين 2015 و2024، بإجمالي بلغ 718 مليار دولار، رغم تراجع إنفاقها السنوي بنسبة 7.9% مقارنة بعام 2015.
وجاءت إسرائيل في المرتبة الثانية بإنفاق قدره 237 مليار دولار خلال العقد، مسجلة قفزة استثنائية بلغت 182.6%، فيما عززت تركيا إنفاقها الدفاعي إلى 182 مليار دولار بزيادة تقارب 59%.
أما الجزائر فاحتلت المركز الرابع بواقع 118.6 مليار دولار، مع نمو تجاوز 100%.
في المقابل، شهدت دول أخرى مثل إيران، العراق، سلطنة عُمان، ومصر تراجعًا لافتًا في إنفاقها العسكري، بينما واصلت المغرب والكويت تعزيز استثماراتهما الدفاعية بمعدلات متوسطة.
ويبرز هذا التباين – وفق التقرير – أن المنطقة تعيش سباق تسلح متسارعًا، في وقت تسعى فيه السعودية إلى توطين نصف صناعاتها العسكرية بحلول 2030، بينما تواصل إسرائيل وتركيا والجزائر تعزيز قدراتها الدفاعية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.