مصر تكشف عن خسائر مهولة وبالمليارات جراء هجمات الحوثيين على السفن التجارية

الأربعاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 212

أعلنت مصر أنها خسرت 9 مليارات دولار بسبب الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ نحو عامين.

وأوضح وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن بلاده أكثر دول العالم تضررًا من التصعيد الخطير في البحر الأحمر، الذي يؤثر على حرية الملاحة الدولية في شريان مهم جدًا.

وأشار إلى أنهم معنيون بخفض التصعيد الذي يرتبط بالوضع في غزة، لافتًا إلى أن حوكمة البحر الأحمر شأن يخص الدول المشاطئة، ولا دخل لأي دولة أخرى.

يأتي ذلك فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم الذي استهدف سفينة الشحن الهولندية "مينيرفاجراخت" في مياه خليج عدن الاثنين الماضي، بحجة دخولها إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وذكر متحدث الحوثيين العسكري، يحيى سريع، أنهم هاجموا السفينة بصاروخ مجنح، ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر واشتعال النيران فيها، مشيرًا إلى أنها معرضة للغرق.

وأكد أنهم سيواصلون هجماتهم حتى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عنها.

وكانت عملية أسبيدس الأوروبية قد أعلنت إصابة اثنين من البحارة وإنقاذ أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم تسعة عشر بحارًا ونقلهم إلى جيبوتي، فيما قالت الشركة المشغلة إن الهجوم ألحق أضرارًا بالغة بالسفينة.

ودعت الحكومة الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية بعد هجوم حوثي استهدف سفينة هولندية في خليج عدن.

وأكد وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن الهجوم الحوثي يجسد من جديد حجم التهديد الذي تمثله هذه المليشيا، ليس فقط على أمن اليمن، وإنما على الاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن وسلامة الملاحة.

وأشار إلى أن استمرار التراخي الدولي تجاه جرائم مليشيا الحوثي ستكون له نتائج كارثية تتجاوز ما يشهده العالم اليوم، لافتًا إلى أن الحوثيين أداة بيد النظام الإيراني لتنفيذ أجندته التخريبية في المنطقة.