غضب واسع في جامعة إب... والحوثيون يواصلون شرعنة النهب العليمي يبحث مع السفير الأمريكي سبل إنهاء الحرب ودعم الإصلاحات الاقتصادية في اليمن الحكومة البريطانية تشيد بأجهزة الأمن اليمنية وسرعة كشفها للجرائم والجناة الزنداني: الحوثيون حوّلوا البحر الأحمر إلى بؤرة تهديد عالمي ووقف التدخلات الإيرانية شرط لتحقيق السلام اليمن تستعد لألعاب التضامن الإسلامي بالرياض... والبكري يوجه بدعم البعثة الأولمبية خمسة عشر حزبًا سياساً يمنيًا ينتفضون ضد القمع: لا لعسكرة الحياة المدنية ولا لاغتيال الصوت النسوي بأمر تنفيذي وقعه ترامب: أي اعتداء على قطر هو تهديد لأمن الولايات المتحدة الأمريكية رئيس كولومبيا: ''أسطول الصمود'' دخل منطقة شديدة الخطورة وأي اعتداء عليه هو انتهاك صارخ وجريمة ضد الإنسانية توقيت مباراة تضامن حضرموت في البطولة الخليجية أول دولة تعيد فتح مكتب لقنصليتها في العاصمة عدن
في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة، وجهت نيابة الأموال التابعة لمليشيا الحوثي بمحافظة إب مكتب الأشغال بمنح تصريح بناء لأحد النافذين داخل حرم جامعة إب، في محاولة لشرعنة اعتداء سابق على أراضي الجامعة، وفقًا لمصادر أكاديمية مطلعة.
القرار قوبل برفض شديد من الأوساط الأكاديمية والطلابية، وسط دعوات متصاعدة لفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في تسهيل الاعتداءات على ممتلكات الجامعة، التي باتت هدفًا متكررًا لعمليات نهب منظمة من قبل قيادات حوثية ونافذين محليين.
وتأتي هذه الواقعة في سياق سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تطال جامعة إب منذ سنوات، حيث تحولت مساحاتها إلى مطمع للسطو العقاري، في ظل تواطؤ واضح من سلطات الجماعة، التي تستخدم مؤسسات الدولة لتغطية التجاوزات وتمرير المصالح الخاصة.
وتُعد جامعة إب من أبرز المؤسسات التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين، لكنها تواجه خطر التفكك بفعل الاستهداف الممنهج لمرافقها وأراضيها، وسط صمت رسمي وتجاهل متعمد لمطالب الأكاديميين والطلاب بالحفاظ على حرمة الحرم الجامعي.