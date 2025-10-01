غضب واسع في جامعة إب... والحوثيون يواصلون شرعنة النهب

الأربعاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة، وجهت نيابة الأموال التابعة لمليشيا الحوثي بمحافظة إب مكتب الأشغال بمنح تصريح بناء لأحد النافذين داخل حرم جامعة إب، في محاولة لشرعنة اعتداء سابق على أراضي الجامعة، وفقًا لمصادر أكاديمية مطلعة.

القرار قوبل برفض شديد من الأوساط الأكاديمية والطلابية، وسط دعوات متصاعدة لفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في تسهيل الاعتداءات على ممتلكات الجامعة، التي باتت هدفًا متكررًا لعمليات نهب منظمة من قبل قيادات حوثية ونافذين محليين.

وتأتي هذه الواقعة في سياق سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تطال جامعة إب منذ سنوات، حيث تحولت مساحاتها إلى مطمع للسطو العقاري، في ظل تواطؤ واضح من سلطات الجماعة، التي تستخدم مؤسسات الدولة لتغطية التجاوزات وتمرير المصالح الخاصة.

وتُعد جامعة إب من أبرز المؤسسات التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين، لكنها تواجه خطر التفكك بفعل الاستهداف الممنهج لمرافقها وأراضيها، وسط صمت رسمي وتجاهل متعمد لمطالب الأكاديميين والطلاب بالحفاظ على حرمة الحرم الجامعي.