العليمي يبحث مع السفير الأمريكي سبل إنهاء الحرب ودعم الإصلاحات الاقتصادية في اليمن

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، اليوم، السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، في جلسة نقاش ركزت على آخر التطورات في اليمن والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وسط استمرار العراقيل التي تفرضها مليشيات الحوثي بدعم مباشر من إيران.
العليمي رحّب بعودة السفير الأمريكي لمباشرة مهامه في اليمن، مؤكداً أهمية الدور الأمريكي في دعم المسار السياسي، كما تطرق إلى نتائج مشاركة القيادة اليمنية في اجتماعات الأمم المتحدة الأخيرة بنيويورك، والتي هدفت إلى حشد الدعم الدولي لليمن، وإنهاء الانقلاب، إلى جانب تعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي تعوّل عليها الحكومة للتخفيف من آثار الحرب.
النقاش شمل ملفات التعاون بين اليمن والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود والممرات البحرية، إضافة إلى الدور الأمريكي في مراقبة تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين وحرمانهم من مصادر التمويل التي تغذي حربهم.
العليمي ثمن أيضاً الدعم الأمريكي للاقتصاد اليمني، خصوصًا في ما يتعلق بالبنك المركزي والإصلاحات المالية، مؤكداً حرص القيادة على منح المؤسسات الاقتصادية استقلالية أكبر لتحسين سعر العملة وتوفير الخدمات للمواطنين. كما أشاد بالمساندة السعودية المتواصلة، وآخرها الدعم المالي الذي أعلن عنه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وفي ختام اللقاء، استعرض العليمي مع السفير الأمريكي المواقف الدولية تجاه تدخلات إيران، مشيدًا بالدور الذي لعبته الإدارة الأمريكية السابقة في مواجهة المليشيات الإيرانية في اليمن والمنطقة.
من جانبه، أكد السفير فاجن استمرار التزام واشنطن بدعم مجلس القيادة الرئاسي ووحدة اليمن، إلى جانب جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إنهاء الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية.