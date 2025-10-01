غضب واسع في جامعة إب... والحوثيون يواصلون شرعنة النهب العليمي يبحث مع السفير الأمريكي سبل إنهاء الحرب ودعم الإصلاحات الاقتصادية في اليمن الحكومة البريطانية تشيد بأجهزة الأمن اليمنية وسرعة كشفها للجرائم والجناة الزنداني: الحوثيون حوّلوا البحر الأحمر إلى بؤرة تهديد عالمي ووقف التدخلات الإيرانية شرط لتحقيق السلام اليمن تستعد لألعاب التضامن الإسلامي بالرياض... والبكري يوجه بدعم البعثة الأولمبية خمسة عشر حزبًا سياساً يمنيًا ينتفضون ضد القمع: لا لعسكرة الحياة المدنية ولا لاغتيال الصوت النسوي بأمر تنفيذي وقعه ترامب: أي اعتداء على قطر هو تهديد لأمن الولايات المتحدة الأمريكية رئيس كولومبيا: ''أسطول الصمود'' دخل منطقة شديدة الخطورة وأي اعتداء عليه هو انتهاك صارخ وجريمة ضد الإنسانية توقيت مباراة تضامن حضرموت في البطولة الخليجية أول دولة تعيد فتح مكتب لقنصليتها في العاصمة عدن
عبّرت سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، عن تقديرها العميق لأداء وزارة الداخلية اليمنية، مشيدة بجهودها في مكافحة الإرهاب، وسرعة الأجهزة الأمنية في كشف وضبط المتورطين في جريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز، إفتهان المشهري.
جاء ذلك خلال لقاء جمعها اليوم بوزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، ناقشا فيه سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، لا سيما في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات.
السفيرة البريطانية أكدت أن أداء الأجهزة الأمنية اليمنية يعكس احترافية متقدمة، ويستحق الدعم الدولي، مشددة على حرص حكومة المملكة المتحدة على مواصلة دعم جهود الأمن والاستقرار في اليمن.
من جانبه، ثمّن الوزير حيدان دعم بريطانيا لليمن، مشيرًا إلى مساهمتها الفاعلة في مؤتمر شراكة الأمن البحري الذي عُقد مؤخرًا في الرياض، والذي أسفر عن تعهدات دولية لتأهيل خفر السواحل اليمنية وتعزيز قدراتها في حماية المياه الإقليمية.
اللقاء أعاد التأكيد على أهمية الشراكة الأمنية، وعلى أن الأجهزة اليمنية باتت قادرة على فرض حضورها في مواجهة التحديات، بدعم دولي متزايد وإشادة متكررة من شركاء فاعلين.