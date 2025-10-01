الحكومة البريطانية تشيد بأجهزة الأمن اليمنية وسرعة كشفها للجرائم والجناة 

الأربعاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عبّرت سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، عن تقديرها العميق لأداء وزارة الداخلية اليمنية، مشيدة بجهودها في مكافحة الإرهاب، وسرعة الأجهزة الأمنية في كشف وضبط المتورطين في جريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز، إفتهان المشهري.

جاء ذلك خلال لقاء جمعها اليوم بوزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، ناقشا فيه سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، لا سيما في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات.

السفيرة البريطانية أكدت أن أداء الأجهزة الأمنية اليمنية يعكس احترافية متقدمة، ويستحق الدعم الدولي، مشددة على حرص حكومة المملكة المتحدة على مواصلة دعم جهود الأمن والاستقرار في اليمن.

من جانبه، ثمّن الوزير حيدان دعم بريطانيا لليمن، مشيرًا إلى مساهمتها الفاعلة في مؤتمر شراكة الأمن البحري الذي عُقد مؤخرًا في الرياض، والذي أسفر عن تعهدات دولية لتأهيل خفر السواحل اليمنية وتعزيز قدراتها في حماية المياه الإقليمية.

اللقاء أعاد التأكيد على أهمية الشراكة الأمنية، وعلى أن الأجهزة اليمنية باتت قادرة على فرض حضورها في مواجهة التحديات، بدعم دولي متزايد وإشادة متكررة من شركاء فاعلين.