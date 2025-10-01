غضب واسع في جامعة إب... والحوثيون يواصلون شرعنة النهب العليمي يبحث مع السفير الأمريكي سبل إنهاء الحرب ودعم الإصلاحات الاقتصادية في اليمن الحكومة البريطانية تشيد بأجهزة الأمن اليمنية وسرعة كشفها للجرائم والجناة الزنداني: الحوثيون حوّلوا البحر الأحمر إلى بؤرة تهديد عالمي ووقف التدخلات الإيرانية شرط لتحقيق السلام اليمن تستعد لألعاب التضامن الإسلامي بالرياض... والبكري يوجه بدعم البعثة الأولمبية خمسة عشر حزبًا سياساً يمنيًا ينتفضون ضد القمع: لا لعسكرة الحياة المدنية ولا لاغتيال الصوت النسوي بأمر تنفيذي وقعه ترامب: أي اعتداء على قطر هو تهديد لأمن الولايات المتحدة الأمريكية رئيس كولومبيا: ''أسطول الصمود'' دخل منطقة شديدة الخطورة وأي اعتداء عليه هو انتهاك صارخ وجريمة ضد الإنسانية توقيت مباراة تضامن حضرموت في البطولة الخليجية أول دولة تعيد فتح مكتب لقنصليتها في العاصمة عدن
ناقش وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، اليوم، مع النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية اليمنية، خالد الخليفي، التحضيرات الجارية لمشاركة البعثة الأولمبية اليمنية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقرر إقامتها في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل.
وخلال اللقاء، وجّه الوزير البكري بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للبعثة، وتسهيل إجراءات مشاركتها في هذا الحدث الرياضي الدولي، مؤكدًا أن الدورة تمثل منصة لتعزيز التضامن والتفاهم بين شعوب الدول الإسلامية، وفرصة لاكتساب الخبرات وتطوير الأداء الرياضي، إلى جانب دورها في ترسيخ قيم السلام والانسجام العالمي.
من جانبه، عبّر الخليفي عن تقديره لاهتمام الوزير البكري ودعمه المستمر للجنة الأولمبية اليمنية، مشيدًا بتوجيهاته الرامية إلى تسهيل مشاركة اليمن في هذا المحفل الرياضي الكبير، الذي يُعد نقطة التقاء بين الشعوب ومناسبة لنشر ثقافة التسامح ونبذ الخلافات عبر الرياضة.