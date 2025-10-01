اليمن تستعد لألعاب التضامن الإسلامي بالرياض... والبكري يوجه بدعم البعثة الأولمبية

الأربعاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 162

ناقش وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، اليوم، مع النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية اليمنية، خالد الخليفي، التحضيرات الجارية لمشاركة البعثة الأولمبية اليمنية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقرر إقامتها في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل.

وخلال اللقاء، وجّه الوزير البكري بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للبعثة، وتسهيل إجراءات مشاركتها في هذا الحدث الرياضي الدولي، مؤكدًا أن الدورة تمثل منصة لتعزيز التضامن والتفاهم بين شعوب الدول الإسلامية، وفرصة لاكتساب الخبرات وتطوير الأداء الرياضي، إلى جانب دورها في ترسيخ قيم السلام والانسجام العالمي.

من جانبه، عبّر الخليفي عن تقديره لاهتمام الوزير البكري ودعمه المستمر للجنة الأولمبية اليمنية، مشيدًا بتوجيهاته الرامية إلى تسهيل مشاركة اليمن في هذا المحفل الرياضي الكبير، الذي يُعد نقطة التقاء بين الشعوب ومناسبة لنشر ثقافة التسامح ونبذ الخلافات عبر الرياضة.