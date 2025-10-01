بأمر تنفيذي وقعه ترامب: أي اعتداء على قطر هو تهديد لأمن الولايات المتحدة الأمريكية

الأربعاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 184

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أمرا تنفيذيا جديدا تعهد فيه بضمان أمن دولة قطر، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية إذا تعرضت البلاد لأي هجوم.

وجاء الأمر التنفيذي، بعد ثلاثة أسابيع فقط من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حركة "حماس" داخل قطر، وهو ما أثار غضبا واسعا لدى المسؤولين القطريين والأمريكيين، وطرح تساؤلات بشأن قوة الضمانات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة لحلفائها في الخليج.

وينص الأمر التنفيذي على أنه في حال تعرضت قطر لهجوم، يتوجب على الولايات المتحدة اتخاذ "جميع الإجراءات القانونية والملائمة، بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصاد، وإذا لزم الأمر، العمل العسكري، من أجل الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر".

ودعا الأمر التنفيذي وزير الحرب الأمريكي إلى التنسيق مع كبار المسؤولين للحفاظ على خطط طوارئ مشتركة مع قطر، بما يضمن "استجابة سريعة ومنسقة لأي عدوان خارجي ضد الدولة الخليجية".

وتستضيف قطر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. ولذلك شكل الهجوم الإسرائيلي الأخير، الصادر عن حليف وثيق لواشنطن، صدمة كبيرة للمسؤولين القطريين.

وقبل اعتذاره رسميا لقطر، دافع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الغارات، وقال أنها تأتي ضمن مهمة إسرائيل المعلنة للانتقام من الهجوم الذي قادته "حماس" في السابع من أكتوبر 2023. كما اتهم نتنياهو الحكومة القطرية بتوفير "ملاذ آمن" لقيادات الحركة.

من جانبه وصف رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الهجوم الإسرائيلي بأنه "إرهاب دولة"، فيما جددت حكومته التأكيد على أن استضافة مسؤولي حماس تتم بناءً على طلب أمريكي لتسهيل قنوات الاتصال مع الحركة.