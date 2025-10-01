بأمر تنفيذي وقعه ترامب: أي اعتداء على قطر هو تهديد لأمن الولايات المتحدة الأمريكية رئيس كولومبيا: ''أسطول الصمود'' دخل منطقة شديدة الخطورة وأي اعتداء عليه هو انتهاك صارخ وجريمة ضد الإنسانية توقيت مباراة تضامن حضرموت في البطولة الخليجية أول دولة تعيد فتح مكتب لقنصليتها في العاصمة عدن توجيهات رئاسية: اطلاق اسم ''افتهان المشهري'' على شارع في تعز وإعلان يوم وجائزة سنوية بإسمها مسؤول في شرطة لحج يفضح جنود المجلس الإنتقالي ويؤكد واقعة محاولة اختطاف شابة مجندة: ''العار خط أحمر'' مقتل ضابط أمن في اشتباكات مع مسلحين قبلين جنوب تعز تحقيق يكشف تورط شبكات تهريب في بيع معادن اليمن النفيسة بملايين الدولارات.. 4 مناجم في 4 محافظات انتبه لساقيك- 6 أعراض لانسداد الشرايين تظهر عليهما في جريمة ثانية هزت اليمن.. قيادي حوثي يقتل زوجته ويقطّعها أشلاء
أكد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أنّ أي هجوم على "أسطول الصمود" العالمي المتجه نحو غزة لكسر الحصار الإسرائيلي، يعتبر "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وجريمةً ضد الإنسانية".
وأشار بيترو في تدوينة على منصة شركة "إكس" الثلاثاء، أن أسطول الصمود العالمي "دخل منطقة شديدة الخطورة".
وتابع قائلا: "يتزايد نشاط الطائرات المسيرة، ويتم رصد سفن مجهولة على الرادار، وجميع الذين على متن السفينة يرتدون سترات النجاة ويقفون على أهبة الاستعداد تحسباً لهجوم إسرائيلي".
وأضاف: "نطالب بالاحترام الكامل لحياة وكرامة أكثر من 500 مدني ومتطوع على متن هذه المهمة الإنسانية، بمن فيهم المواطنتان الكولومبيتان مانويلا بيدويا ولونا باريتو".
ومنذ أيام تبحر السفن المشاركة بالأسطول نحو غزة محملة بمساعدات إنسانية، وفجر الأربعاء، أعلن الأسطول اقترابه من مسافة 120 ميل بحري عن شواطئ غزة، ومن المتوقع أن يصل فجر غدا الخميس.
والثلاثاء أيضا، ذكرت هيئة البث العبرية أن أكثر من 50 سفينة تابعة للأسطول اقتربت من سواحل غزة، وإن إسرائيل تواصل استعداداتها لاعتراضها.
وسبق أن مارست إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين - أعمال قرصنة ضد سفن متجهة نحو غزة، إذ استولت عليها ورحّلت الناشطين الذين كانوا على متنها.
وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع.