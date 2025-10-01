رئيس كولومبيا: ''أسطول الصمود'' دخل منطقة شديدة الخطورة وأي اعتداء عليه هو انتهاك صارخ وجريمة ضد الإنسانية

الأربعاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أكد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أنّ أي هجوم على "أسطول الصمود" العالمي المتجه نحو غزة لكسر الحصار الإسرائيلي، يعتبر "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وجريمةً ضد الإنسانية".

وأشار بيترو في تدوينة على منصة شركة "إكس" الثلاثاء، أن أسطول الصمود العالمي "دخل منطقة شديدة الخطورة".

وتابع قائلا: "يتزايد نشاط الطائرات المسيرة، ويتم رصد سفن مجهولة على الرادار، وجميع الذين على متن السفينة يرتدون سترات النجاة ويقفون على أهبة الاستعداد تحسباً لهجوم إسرائيلي".

وأضاف: "نطالب بالاحترام الكامل لحياة وكرامة أكثر من 500 مدني ومتطوع على متن هذه المهمة الإنسانية، بمن فيهم المواطنتان الكولومبيتان مانويلا بيدويا ولونا باريتو".

ومنذ أيام تبحر السفن المشاركة بالأسطول نحو غزة محملة بمساعدات إنسانية، وفجر الأربعاء، أعلن الأسطول اقترابه من مسافة 120 ميل بحري عن شواطئ غزة، ومن المتوقع أن يصل فجر غدا الخميس.

والثلاثاء أيضا، ذكرت هيئة البث العبرية أن أكثر من 50 سفينة تابعة للأسطول اقتربت من سواحل غزة، وإن إسرائيل تواصل استعداداتها لاعتراضها.

وسبق أن مارست إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين - أعمال قرصنة ضد سفن متجهة نحو غزة، إذ استولت عليها ورحّلت الناشطين الذين كانوا على متنها.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع.