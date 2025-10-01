توقيت مباراة تضامن حضرموت في البطولة الخليجية

الأربعاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

يستهل نادي تضامن حضرموت مشواره في دوري أبطال الخليج للأندية، بلقاء الريان القطري اليوم بالعاصمة الدوحة.

ويسعى نادي التضامن ممثل اليمن، في هذه البطولة الى تقديم مستوى ونتائج جيدة، بالرغم من فارق الإمكانيات والاستعدادات مع الفرق المشاركة.

وتنطلق المباراة مساء اليوم الساعة (6:00) بتوقيت مكة، على ملعب أحمد بن علي بالدوحة، وتنقل على قنوات الكأس ودبي الرياضيتين.

ويلعب تضامن حضرموت في مجموعة تضم الى جانبه الريان القطري والشباب السعودي والنهضة العماني.

وشارك أهلي صنعاء في النسخة الأولى الماضية من البطولة، وغادرها من دوري المجموعات.