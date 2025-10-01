توقيت مباراة تضامن حضرموت في البطولة الخليجية أول دولة تعيد فتح مكتب لقنصليتها في العاصمة عدن توجيهات رئاسية: اطلاق اسم ''افتهان المشهري'' على شارع في تعز وإعلان يوم وجائزة سنوية بإسمها مسؤول في شرطة لحج يفضح جنود المجلس الإنتقالي ويؤكد واقعة محاولة اختطاف شابة مجندة: ''العار خط أحمر'' مقتل ضابط أمن في اشتباكات مع مسلحين قبلين جنوب تعز تحقيق يكشف تورط شبكات تهريب في بيع معادن اليمن النفيسة بملايين الدولارات.. 4 مناجم في 4 محافظات انتبه لساقيك- 6 أعراض لانسداد الشرايين تظهر عليهما في جريمة ثانية هزت اليمن.. قيادي حوثي يقتل زوجته ويقطّعها أشلاء نذر مواجهة بحرية.. الحوثيون يلوّحون بضرب عمالقة النفط الأميركي وواشنطن تعلن التحرك السويد تضخ تمويلاً جديداً للإغاثة في اليمن ضمن حزمة دعم عالمية
يستهل نادي تضامن حضرموت مشواره في دوري أبطال الخليج للأندية، بلقاء الريان القطري اليوم بالعاصمة الدوحة.
ويسعى نادي التضامن ممثل اليمن، في هذه البطولة الى تقديم مستوى ونتائج جيدة، بالرغم من فارق الإمكانيات والاستعدادات مع الفرق المشاركة.
وتنطلق المباراة مساء اليوم الساعة (6:00) بتوقيت مكة، على ملعب أحمد بن علي بالدوحة، وتنقل على قنوات الكأس ودبي الرياضيتين.
ويلعب تضامن حضرموت في مجموعة تضم الى جانبه الريان القطري والشباب السعودي والنهضة العماني.
وشارك أهلي صنعاء في النسخة الأولى الماضية من البطولة، وغادرها من دوري المجموعات.