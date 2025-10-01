توقيت مباراة تضامن حضرموت في البطولة الخليجية أول دولة تعيد فتح مكتب لقنصليتها في العاصمة عدن توجيهات رئاسية: اطلاق اسم ''افتهان المشهري'' على شارع في تعز وإعلان يوم وجائزة سنوية بإسمها مسؤول في شرطة لحج يفضح جنود المجلس الإنتقالي ويؤكد واقعة محاولة اختطاف شابة مجندة: ''العار خط أحمر'' مقتل ضابط أمن في اشتباكات مع مسلحين قبلين جنوب تعز تحقيق يكشف تورط شبكات تهريب في بيع معادن اليمن النفيسة بملايين الدولارات.. 4 مناجم في 4 محافظات انتبه لساقيك- 6 أعراض لانسداد الشرايين تظهر عليهما في جريمة ثانية هزت اليمن.. قيادي حوثي يقتل زوجته ويقطّعها أشلاء نذر مواجهة بحرية.. الحوثيون يلوّحون بضرب عمالقة النفط الأميركي وواشنطن تعلن التحرك السويد تضخ تمويلاً جديداً للإغاثة في اليمن ضمن حزمة دعم عالمية
أصبحت الهند أول دولة تعيد فتح مكتب قنصلي لها في العاصمة المؤقتة عدن منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل أكثر من عشر سنوات.
ورحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بافتتاح سفارة جمهورية الهند مكتباً تمثيلياً لها في العاصمة الموقتة عدن، ابتداءً من اليوم، 1 أكتوبر 2025.
واكدت الوزارة، أن افتتاح المكتب الهندي في عدن يمثل خطوة إيجابية تعكس عمق العلاقات اليمنية -الهندية، وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
واشارت الى ان افتتاح المكتب التمثيلي، سيسهم في تقديم التسهيلات للمواطنين اليمنيين، وخاصة للمرضى الراغبين بالسفر إلى الهند لتلقي العلاج، فضلًا عن متابعة مختلف الجوانب القنصلية والخدمية، بما يعزز من مستوى التعاون بين البلدين ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.