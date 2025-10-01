أول دولة تعيد فتح مكتب لقنصليتها في العاصمة عدن

الأربعاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

أصبحت الهند أول دولة تعيد فتح مكتب قنصلي لها في العاصمة المؤقتة عدن منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل أكثر من عشر سنوات.

ورحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بافتتاح سفارة جمهورية الهند مكتباً تمثيلياً لها في العاصمة الموقتة عدن، ابتداءً من اليوم، 1 أكتوبر 2025.

واكدت الوزارة، أن افتتاح المكتب الهندي في عدن يمثل خطوة إيجابية تعكس عمق العلاقات اليمنية -الهندية، وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

واشارت الى ان افتتاح المكتب التمثيلي، سيسهم في تقديم التسهيلات للمواطنين اليمنيين، وخاصة للمرضى الراغبين بالسفر إلى الهند لتلقي العلاج، فضلًا عن متابعة مختلف الجوانب القنصلية والخدمية، بما يعزز من مستوى التعاون بين البلدين ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.