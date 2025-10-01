توجيهات رئاسية: اطلاق اسم ''افتهان المشهري'' على شارع في تعز وإعلان يوم وجائزة سنوية بإسمها

الأربعاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

وجه الرئيس رشاد العليمي، محافظ تعز نبيل شمسان، والجهات المعنية، بإطلاق اسم افتهان المشهري، على الشارع الذي اغتيلت فيه.

كما تضمنت التوجيهات الرئاسية إعلان "يوم افتهان" كيوم سنوي للنظافة والمبادرات المجتمعية في المحافظة، بمشاركة المدارس والجامعات والقطاعات الشبابية والمدنية.

إضافة إلى إقرار جائزة سنوية باسمها تمنح للموظف أو الموظفة المثالية في الخدمات البلدية والبيئية، تكريماً لقيم التفاني والإخلاص في العمل العام.

واغتال المدعو محمد صادق المخلافي يوم 18 سبتمبر الفائت، الاستاذة افتهان المشهري مديرة صندوق النظافة بتعز، اثناء مرورها بسيارتها بالقرب من جولة سنان بشارع المغتربين وسط المدينة.

وبعد الحادثة بستة أيام، تمكنت حملة أمنية من الوصول للقاتل الذي لقى مصرعه بعد مقاومته للحملة، بينما القي القبض على عدد آخر من المتورطين في الجريمة.