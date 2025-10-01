توجيهات رئاسية: اطلاق اسم ''افتهان المشهري'' على شارع في تعز وإعلان يوم وجائزة سنوية بإسمها مسؤول في شرطة لحج يفضح جنود المجلس الإنتقالي ويؤكد واقعة محاولة اختطاف شابة مجندة: ''العار خط أحمر'' مقتل ضابط أمن في اشتباكات مع مسلحين قبلين جنوب تعز تحقيق يكشف تورط شبكات تهريب في بيع معادن اليمن النفيسة بملايين الدولارات.. 4 مناجم في 4 محافظات انتبه لساقيك- 6 أعراض لانسداد الشرايين تظهر عليهما في جريمة ثانية هزت اليمن.. قيادي حوثي يقتل زوجته ويقطّعها أشلاء نذر مواجهة بحرية.. الحوثيون يلوّحون بضرب عمالقة النفط الأميركي وواشنطن تعلن التحرك السويد تضخ تمويلاً جديداً للإغاثة في اليمن ضمن حزمة دعم عالمية الصين تفاجئ العالم وتعلن عن اختراع مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 700 ألف مرة من المجال المغناطيسي للأرض مليشيات الحوثي تشعل خليج عدن.. صاروخ كروز يضرب سفينة هولندية وردود دولية غاضبة
وجه الرئيس رشاد العليمي، محافظ تعز نبيل شمسان، والجهات المعنية، بإطلاق اسم افتهان المشهري، على الشارع الذي اغتيلت فيه.
كما تضمنت التوجيهات الرئاسية إعلان "يوم افتهان" كيوم سنوي للنظافة والمبادرات المجتمعية في المحافظة، بمشاركة المدارس والجامعات والقطاعات الشبابية والمدنية.
إضافة إلى إقرار جائزة سنوية باسمها تمنح للموظف أو الموظفة المثالية في الخدمات البلدية والبيئية، تكريماً لقيم التفاني والإخلاص في العمل العام.
واغتال المدعو محمد صادق المخلافي يوم 18 سبتمبر الفائت، الاستاذة افتهان المشهري مديرة صندوق النظافة بتعز، اثناء مرورها بسيارتها بالقرب من جولة سنان بشارع المغتربين وسط المدينة.
وبعد الحادثة بستة أيام، تمكنت حملة أمنية من الوصول للقاتل الذي لقى مصرعه بعد مقاومته للحملة، بينما القي القبض على عدد آخر من المتورطين في الجريمة.