مسؤول في شرطة لحج يفضح جنود المجلس الإنتقالي ويؤكد واقعة محاولة اختطاف شابة مجندة: ''العار خط أحمر''

أكد مدير العلاقات العامة بشرطة لحج، جنوب اليمن، منيف علي ناشر، صحة حادثة قيام أحد جنود الإنتقالي الجنوبي، بمحاولة خطف شابة مجندة، وقال إن الحادثة وقعت بالفعل.
وأقدم جندي في نقطة الحسيني الأمنية التابعة لقوات الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج، أمس، على محاولة اختطاف زميلته المجندة في الشرطة النسائية، بعد أن أوهمها بنقلها إلى مدينة الحوطة، ثم غيّر وجهته نحو طريق فرعي.
وتدخل سكان محليون بعد سماع استغاثة الفتاة، وتمكنوا من إيقاف الجندي وتسليمه إلى نقطة أمنية قريبة.
بعد ذلك وصلت تعزيزات من زملاء الجندي الخاطف، واقتادوه مع المجندة إلى مقر النقطة، قبل أن يُنشر مقطع مصوّر للفتاة تنفي فيه وقوع محاولة اختطاف.
المسؤول في شرطة لحج، منيف ناشر قال إن مقطع فيديو النفي"مهزوز وكأن الفتاة أُجبرت عليه"، مشددًا على أن المجندة ضحية يتيمة بلا سند، وأن "العار خط أحمر" وأي محاولة للتغطية ستجعل الجميع شركاء.