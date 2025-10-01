مسؤول في شرطة لحج يفضح جنود المجلس الإنتقالي ويؤكد واقعة محاولة اختطاف شابة مجندة: ''العار خط أحمر'' مقتل ضابط أمن في اشتباكات مع مسلحين قبلين جنوب تعز تحقيق يكشف تورط شبكات تهريب في بيع معادن اليمن النفيسة بملايين الدولارات.. 4 مناجم في 4 محافظات انتبه لساقيك- 6 أعراض لانسداد الشرايين تظهر عليهما في جريمة ثانية هزت اليمن.. قيادي حوثي يقتل زوجته ويقطّعها أشلاء نذر مواجهة بحرية.. الحوثيون يلوّحون بضرب عمالقة النفط الأميركي وواشنطن تعلن التحرك السويد تضخ تمويلاً جديداً للإغاثة في اليمن ضمن حزمة دعم عالمية الصين تفاجئ العالم وتعلن عن اختراع مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 700 ألف مرة من المجال المغناطيسي للأرض مليشيات الحوثي تشعل خليج عدن.. صاروخ كروز يضرب سفينة هولندية وردود دولية غاضبة خطة ترامب لغزة.. الفروقات بين التسريب والنص الرسمي تكشف أبعاد خفية
قالت مصادر محلية لموقع مأرب برس، إن ضابطًا في الأمن قُتل اليوم الأربعاء، برصاص مسلحين قبليين بمحافظة تعز.
وفي التفاصيل، تصدت حملة أمنية لمسلحين قبليين من عزلة الزريقة حاولوا دخول مدينة التربة جنوب تعز، بأسلحتهم.
وأكدت المصادر استشهاد نائب قائد الحملة بشرطة الشمايتين، النقيب محمد الرميح، في الاشتباكات.
ووفق المصادر، حاول المسلحون الدخول الى مدينة التربة، لمعرفة سبب وفاة احد ابناء الزريقة، وملاحقة المتسبب، بينما يقول سكان في المنطقة إن الوفاة كانت بسبب ماس كهربائي.