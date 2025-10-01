مقتل ضابط أمن في اشتباكات مع مسلحين قبلين جنوب تعز

الأربعاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

قالت مصادر محلية لموقع مأرب برس، إن ضابطًا في الأمن قُتل اليوم الأربعاء، برصاص مسلحين قبليين بمحافظة تعز.

وفي التفاصيل، تصدت حملة أمنية لمسلحين قبليين من عزلة الزريقة حاولوا دخول مدينة التربة جنوب تعز، بأسلحتهم.

وأكدت المصادر استشهاد نائب قائد الحملة بشرطة الشمايتين، النقيب محمد الرميح، في الاشتباكات.

ووفق المصادر، حاول المسلحون الدخول الى مدينة التربة، لمعرفة سبب وفاة احد ابناء الزريقة، وملاحقة المتسبب، بينما يقول سكان في المنطقة إن الوفاة كانت بسبب ماس كهربائي.