انتبه لساقيك- 6 أعراض لانسداد الشرايين تظهر عليهما

يجب عدم تجاهل أي أعراض تظهر على الساقين، لأنها قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة بانسداد الشرايين.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أعراض انسداد الشرايين على الساقين، وفقًا لموقع "Times of india".

ما هي أعراض انسداد الشرايين على الساقين؟

1- التقلصات العضلية أثناء المشيإذا كنت تشعر بشد عضلي أو ألم في ربلة الساقين أو الفخذ أو الأرداف أثناء المشي، فهذا مؤشر خطر على نقص تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى عضلات الأطراف السفلية بسبب انسداد الشرايين.قد يهمك: الشد العضلي في هذه المناطق مؤشر على ارتفاع الكوليسترول

2- التنميلضعف الدورة الدموية الطرفية الناتج عن انسداد الشرايين يؤدي إلى الشعور بتنميل شديد في الساقين، خاصةً عند صعود الدرج أو المشي لمسافات طويلة، لأن انخفاض تدفق الدم يضعف العضلات ويجعل الأعصاب أقل قدرة على إرسال الإشارات.

3- البرودةعندما يقل تدفق الدم والأكسجين إلى الأطراف السفلية بسبب انسداد الشرايين، يزداد الشعور ببرودة في إحدى الساقين -مع تغير لونها إلى الأزرق أو البنفسجي- بغض النظر عن حالة الطقس.

4- عدم التئام الجروحيؤدي قصور الدورة الدموية الناجم عن انسداد الشرايين إلى عدم التئام الجروح التي تظهر على الساقين، لأن عملية إصلاح الأنسجة تحتاج إلى الدم والأكسجين والمغذيات حتى تتم بشكل صحيح.وتصبح الجروح غير الملتئمة أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. وفي بعض الأحيان، تتحول إلى قرح، قد تعرّض المريض لخطر بتر الساق المصابة.

5- تساقط الشعرعندما يقل تدفق الدم والأكسجين والمغذيات إلى الأطراف السفلية، يبدأ الشعر الموجود على سطح الساقين والقدمين في التساقط بغزارة.

6- ضعف أو غياب النبضيدل ضعف أو غياب النبض في بعض الأماكن على سطح الكاحلين والقدمين على انسداد الشرايين.فإذا كنت تشك في إصابتك بانسداد الشرايين، عليك الذهاب للطبيب، لإجراء مؤشر الكاحل العضدي ABI، وهو فحص يتحقق من تدفق الدم عبر الساقين عن طريق قياس النبض