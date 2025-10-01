انتبه لساقيك- 6 أعراض لانسداد الشرايين تظهر عليهما في جريمة ثانية هزت اليمن.. قيادي حوثي يقتل زوجته ويقطّعها أشلاء نذر مواجهة بحرية.. الحوثيون يلوّحون بضرب عمالقة النفط الأميركي وواشنطن تعلن التحرك السويد تضخ تمويلاً جديداً للإغاثة في اليمن ضمن حزمة دعم عالمية الصين تفاجئ العالم وتعلن عن اختراع مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 700 ألف مرة من المجال المغناطيسي للأرض مليشيات الحوثي تشعل خليج عدن.. صاروخ كروز يضرب سفينة هولندية وردود دولية غاضبة خطة ترامب لغزة.. الفروقات بين التسريب والنص الرسمي تكشف أبعاد خفية سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء مبابي يقتحم تاريخ ريال مدريد من أوسع الأبواب أساطيل التزود الأمريكية تتجه إلى الشرق الأوسط وفي ضربة وشيكة ضد إيران.. تفاصيل
في خطوة تصعيدية جديدة قد تعصف بالهدنة الهشة، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن عزمها استهداف كبرى شركات النفط الأميركية، وفي مقدمتها «إكسون موبيل» و«شيفرون»، معتبرة تلك الكيانات “أهدافاً معادية” في البحر الأحمر وخليج عدن.
وذكرت الجماعة عبر مركز تنسيق العمليات الإنسانية بصنعاء أنها أدرجت 13 شركة أميركية وتسعة أشخاص وسفينتين على قائمة العقوبات الخاصة بها، مؤكدة أن التعامل معهم سيكون وفق “مبدأ المواجهة”.
وتشمل القائمة أيضاً شركات كبرى مثل «كونوكو فيليبس» و«دايموند إس شيبنغ».
هذا التهديد يفتح الباب أمام احتمال عودة الهجمات ضد السفن المرتبطة بالولايات المتحدة، في تحدٍ لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه سلطنة عمان بين الحوثيين وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ويأتي التصعيد بعد سلسلة هجمات نفذتها الجماعة منذ عام 2023 على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن، بزعم دعمها للفلسطينيين في مواجهة إسرائيل.
وأحدثها استهداف سفينة شحن هولندية أدى إلى إصابة اثنين من طاقمها واشتعال النيران على متنها.
مراقبون اعتبروا أن إدراج الشركات الأميركية على قائمة “العقوبات الحوثية” قد يكون مقدمة لحرب اقتصادية – بحرية مفتوحة، تنذر بتهديد إمدادات الطاقة العالمية وتوسيع رقعة الصراع في الممرات المائية الحيوية.