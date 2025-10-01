نذر مواجهة بحرية.. الحوثيون يلوّحون بضرب عمالقة النفط الأميركي وواشنطن تعلن التحرك

الأربعاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

في خطوة تصعيدية جديدة قد تعصف بالهدنة الهشة، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن عزمها استهداف كبرى شركات النفط الأميركية، وفي مقدمتها «إكسون موبيل» و«شيفرون»، معتبرة تلك الكيانات “أهدافاً معادية” في البحر الأحمر وخليج عدن.

وذكرت الجماعة عبر مركز تنسيق العمليات الإنسانية بصنعاء أنها أدرجت 13 شركة أميركية وتسعة أشخاص وسفينتين على قائمة العقوبات الخاصة بها، مؤكدة أن التعامل معهم سيكون وفق “مبدأ المواجهة”.

وتشمل القائمة أيضاً شركات كبرى مثل «كونوكو فيليبس» و«دايموند إس شيبنغ».

هذا التهديد يفتح الباب أمام احتمال عودة الهجمات ضد السفن المرتبطة بالولايات المتحدة، في تحدٍ لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه سلطنة عمان بين الحوثيين وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويأتي التصعيد بعد سلسلة هجمات نفذتها الجماعة منذ عام 2023 على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن، بزعم دعمها للفلسطينيين في مواجهة إسرائيل.

وأحدثها استهداف سفينة شحن هولندية أدى إلى إصابة اثنين من طاقمها واشتعال النيران على متنها.

مراقبون اعتبروا أن إدراج الشركات الأميركية على قائمة “العقوبات الحوثية” قد يكون مقدمة لحرب اقتصادية – بحرية مفتوحة، تنذر بتهديد إمدادات الطاقة العالمية وتوسيع رقعة الصراع في الممرات المائية الحيوية.