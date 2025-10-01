السويد تضخ تمويلاً جديداً للإغاثة في اليمن ضمن حزمة دعم عالمية

الأربعاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

في خطوة جديدة لتعزيز جهودها الإنسانية، أعلنت الحكومة السويدية عن تخصيص 23 مليون كرونة سويدية (نحو 2.5 مليون دولار) لدعم عمليات الإغاثة في اليمن، وذلك كجزء من مساهمتها في الاستجابة للأزمات حول العالم.

وذكرت الحكومة في بيان رسمي أن هذا الدعم يأتي ضمن حزمة أوسع بلغت 775 مليون كرونة (85 مليون دولار)، تتوزع بين مساهمة حكومية مباشرة بقيمة 375 مليون كرونة، وأخرى من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida) بقيمة 400 مليون كرونة.

وحصل اليمن على نصيب مساوٍ لكل من الكونغو الديمقراطية وميانمار بواقع 23 مليون كرونة لكل بلد، فيما نال السودان الحصة الأكبر بـ103 ملايين كرونة، تليه فلسطين بـ52 مليوناً، ثم سوريا بـ25 مليوناً، بينما ذهبت مبالغ أخرى إلى دول مثل جنوب السودان ونيجيريا وأفغانستان وإثيوبيا.

وأكدت الحكومة السويدية أن إجمالي ما قدمته لليمن خلال عام 2025 وصل إلى 232 مليون كرونة (25.5 مليون دولار)، مشددة على أن هذا الدعم يعكس التزامها المتواصل بمساندة الشعب اليمني في مواجهة أزمته الإنسانية المستمرة.