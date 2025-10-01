السويد تضخ تمويلاً جديداً للإغاثة في اليمن ضمن حزمة دعم عالمية الصين تفاجئ العالم وتعلن عن اختراع مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 700 ألف مرة من المجال المغناطيسي للأرض مليشيات الحوثي تشعل خليج عدن.. صاروخ كروز يضرب سفينة هولندية وردود دولية غاضبة خطة ترامب لغزة.. الفروقات بين التسريب والنص الرسمي تكشف أبعاد خفية سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء مبابي يقتحم تاريخ ريال مدريد من أوسع الأبواب أساطيل التزود الأمريكية تتجه إلى الشرق الأوسط وفي ضربة وشيكة ضد إيران.. تفاصيل كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة إقليم سبأ تطلق عامها الأكاديمي بخطة استراتيجية طموحة ومبادرات بحثية رائدة إهانة ورضوخ ومذلة.. غضب في اسرائيل بسبب اعتذار نتنياهو لقطر رونالدو يخذل بغداد للمرة الثانية... والجماهير العراقية تُصاب بخيبة جديدة
ابتكر علماء من معهد فيزياء البلازما الصيني مغناطيسا فائق التوصيل بالكامل، يولد مجالا مغناطيسيا بقوة35.1 تسلا، ما يفوق بنحو 700 ألف مرة قوة المجال المغناطيسي للأرض.
ويُعدّ هذا الإنجاز رقما قياسيًا عالميًا جديدا، حيث يفوق القياس السابق البالغ 32.35 تسلا، والذي كان قد سجّله علماء صينيون أيضا في عام 2019.
ويعتمد الابتكار على تصميم هجين فريد، يدمج مغناطيسا فائق التوصيل عالي الحرارة داخل قلب مغناطيس منخفض الحرارة، ما سمح بالتغلب على تحديات ميكانيكية وكمهرومغناطيسية كانت تعيق تطوير مجالات مغناطيسية مستقرة وقوية من قبل.
ويؤدي هذا التصميم إلى تحسين كبير في الاستقرار الميكانيكي، ورفع كفاءة الأداء الكهرومغناطيسي، مع تقليل الفقد في الطاقة إلى أدنى حد.
وتشير التقديرات إلى أن هذه التقنية قد تُحدث نقلة نوعية في عدة مجالات حيوية، من بينها: أبحاث الاندماج النووي، أنظمة الدفع الكهرومغناطيسي للمركبات الفضائية، نقل الطاقة بكفاءة عالية، تحسين دقة أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، تطوير قطارات الرفع المغناطيسي (Maglev) التي تطفو فوق القضبان دون احتكاك.
وخلال الاختبارات الأولية، عمل المغناطيس بكفاءة تامة لمدة 30 دقيقة، ثم جرى إيقافه وتفريغ شحنته المغناطيسية بشكل آمن، ما يؤكد موثوقية التصميم ومتانته. ويُعدّ هذا الإنجاز خطوةً مهمة نحو تطبيقات عملية واسعة، ويوفّر منصةً تقنيةً متقدمة لإجراء تجارب علمية معقدة في المستقبل