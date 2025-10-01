الصين تفاجئ العالم وتعلن عن اختراع مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 700 ألف مرة من المجال المغناطيسي للأرض مليشيات الحوثي تشعل خليج عدن.. صاروخ كروز يضرب سفينة هولندية وردود دولية غاضبة خطة ترامب لغزة.. الفروقات بين التسريب والنص الرسمي تكشف أبعاد خفية سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء مبابي يقتحم تاريخ ريال مدريد من أوسع الأبواب أساطيل التزود الأمريكية تتجه إلى الشرق الأوسط وفي ضربة وشيكة ضد إيران.. تفاصيل كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة إقليم سبأ تطلق عامها الأكاديمي بخطة استراتيجية طموحة ومبادرات بحثية رائدة إهانة ورضوخ ومذلة.. غضب في اسرائيل بسبب اعتذار نتنياهو لقطر رونالدو يخذل بغداد للمرة الثانية... والجماهير العراقية تُصاب بخيبة جديدة الأهلي السعودي يغازل فينيسيوس بعرض خرافي يتجاوز راتب رونالدو
أعلنت مليشيات الحوثي في اليمن تنفيذ هجوم صاروخي على سفينة الشحن الهولندية "مينيرفاجراخت" أثناء مرورها في خليج عدن، ما أدى إلى اشتعال النيران على متنها وإصابة بعض أفراد طاقمها.
وقال المتحدث العسكري باسم المليشيات يحيى سريع إن الهجوم تم بصاروخ كروز، مبرراً العملية بأنها استهدفت شركة "انتهكت قرار الحظر" على دخول الموانئ الإسرائيلية.
وأكدت بعثة "أسبيدس" الأوروبية أن السفينة جنحت جنوب شرق ميناء عدن بعد فقدان السيطرة عليها، بينما أعلنت الشركة المالكة "سبليتهوف" أن الأضرار جسيمة وأن الطاقم، المكون من 19 بحاراً من روسيا وأوكرانيا والفلبين وسريلانكا، تم إجلاؤه، بينهم مصاب بجروح خطيرة نُقل إلى جيبوتي.
ويُعد هذا الهجوم الثاني على السفينة نفسها خلال أسبوع، ما يعكس تصعيداً خطيراً من المليشيات ضد الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية.
ردود فعل دولية متوترة
أعربت مصادر أوروبية عن قلق بالغ من التصعيد الحوثي، مؤكدة أن الهجمات "تهدد أمن التجارة العالمية وتزيد من مخاطر الانزلاق نحو مواجهة بحرية واسعة".
من جانبها، نددت واشنطن بالهجوم محذرة من أن "استهداف السفن التجارية سيستدعي رداً حازماً"، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع طارئ لبحث تعزيز حماية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر.
في المقابل، اعتبرت أوساط سياسية أن الحوثيين يحاولون استخدام الورقة البحرية كورقة ضغط إقليمي ودولي، ما قد يفتح الباب أمام تصعيد عسكري أوسع في المنطقة.