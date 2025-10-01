الصين تفاجئ العالم وتعلن عن اختراع مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 700 ألف مرة من المجال المغناطيسي للأرض مليشيات الحوثي تشعل خليج عدن.. صاروخ كروز يضرب سفينة هولندية وردود دولية غاضبة خطة ترامب لغزة.. الفروقات بين التسريب والنص الرسمي تكشف أبعاد خفية سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء مبابي يقتحم تاريخ ريال مدريد من أوسع الأبواب أساطيل التزود الأمريكية تتجه إلى الشرق الأوسط وفي ضربة وشيكة ضد إيران.. تفاصيل كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة إقليم سبأ تطلق عامها الأكاديمي بخطة استراتيجية طموحة ومبادرات بحثية رائدة إهانة ورضوخ ومذلة.. غضب في اسرائيل بسبب اعتذار نتنياهو لقطر رونالدو يخذل بغداد للمرة الثانية... والجماهير العراقية تُصاب بخيبة جديدة الأهلي السعودي يغازل فينيسيوس بعرض خرافي يتجاوز راتب رونالدو
أظهرت المقارنة بين ما سُرّب من بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وما أعلنه البيت الأبيض رسميًا، أن الهيكل العام بقي على حاله، بينما ظهرت فروقات مهمة في التفاصيل بين الصيغتين.
ففي كلا النصين، ظلّت النقاط الجوهرية ثابتة، أبرزها: وقف إطلاق النار مشروطًا بالإفراج عن أسرى الاحتلال، وتفكيك سلاح المقاومة بالكامل، وإنشاء حكومة انتقالية تكنوقراطية تحت إشراف دولي، مع خطط لإعادة إعمار غزة وتشجيع سكانها على البقاء فيها.
لكن الاختلاف الأبرز تمثل في تفاصيل تبادل الأسرى؛ إذ نص التسريب على الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين مقابل أسرى الاحتلال خلال 48 ساعة، بينما حدّد الإعلان الرسمي إطلاق سراح أعداد أقل، مع جدول زمني أطول.
كما أضاف النص الرسمي تفاصيل جديدة لم ترد في التسريب، مثل تشكيل "مجلس السلام" برئاسة ترامب وعضوية شخصيات دولية كـتوني بلير للإشراف على إعادة الإعمار، بالإضافة إلى دور استراتيجي لمصر والأردن في تدريب الشرطة الفلسطينية وتأمين الحدود.
في الجانب الأمني، أُدخل مفهوم "المحيط الأمني الدائم" حول غزة لضمان السيطرة العسكرية على محيط القطاع، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة صيغة جديدة للاحتلال طويل الأمد.
أما من جهة ما غاب، فقد حُذف من النص الرسمي بند كان يتعهد فيه الاحتلال بعدم استهداف قطر مستقبلاً، والاعتراف بدورها الوسيط في الصراع.
وبذلك تكشف المقارنة أن خطة ترامب، رغم ثبات جوهرها، شهدت تحويرات سياسية وأمنية بين ما تسرّب وما أُعلن، ما يثير تساؤلات حول أهدافها النهائية ومسار تنفيذها.