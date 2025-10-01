خطة ترامب لغزة.. الفروقات بين التسريب والنص الرسمي تكشف أبعاد خفية

الأربعاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أظهرت المقارنة بين ما سُرّب من بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وما أعلنه البيت الأبيض رسميًا، أن الهيكل العام بقي على حاله، بينما ظهرت فروقات مهمة في التفاصيل بين الصيغتين.

ففي كلا النصين، ظلّت النقاط الجوهرية ثابتة، أبرزها: وقف إطلاق النار مشروطًا بالإفراج عن أسرى الاحتلال، وتفكيك سلاح المقاومة بالكامل، وإنشاء حكومة انتقالية تكنوقراطية تحت إشراف دولي، مع خطط لإعادة إعمار غزة وتشجيع سكانها على البقاء فيها.

لكن الاختلاف الأبرز تمثل في تفاصيل تبادل الأسرى؛ إذ نص التسريب على الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين مقابل أسرى الاحتلال خلال 48 ساعة، بينما حدّد الإعلان الرسمي إطلاق سراح أعداد أقل، مع جدول زمني أطول.

كما أضاف النص الرسمي تفاصيل جديدة لم ترد في التسريب، مثل تشكيل "مجلس السلام" برئاسة ترامب وعضوية شخصيات دولية كـتوني بلير للإشراف على إعادة الإعمار، بالإضافة إلى دور استراتيجي لمصر والأردن في تدريب الشرطة الفلسطينية وتأمين الحدود.

في الجانب الأمني، أُدخل مفهوم "المحيط الأمني الدائم" حول غزة لضمان السيطرة العسكرية على محيط القطاع، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة صيغة جديدة للاحتلال طويل الأمد.

أما من جهة ما غاب، فقد حُذف من النص الرسمي بند كان يتعهد فيه الاحتلال بعدم استهداف قطر مستقبلاً، والاعتراف بدورها الوسيط في الصراع.

وبذلك تكشف المقارنة أن خطة ترامب، رغم ثبات جوهرها، شهدت تحويرات سياسية وأمنية بين ما تسرّب وما أُعلن، ما يثير تساؤلات حول أهدافها النهائية ومسار تنفيذها.