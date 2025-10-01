سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء

الأربعاء 01 أكتوبر-تشرين الأول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

شهد سعر الدولار اليوم في سوريا ارتفاعاً جديداً مقابل الليرة، خلال تعاملات الأربعاء 1 أكتوبر 2025، في السوق الموازية (السوداء).

في المقابل، استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي. وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أمس الثلاثاء أنه تلقى دعوة لحضور مؤتمر سيبوس 2025، الذي تنظمه سنوياً جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت».

ويُقام المؤتمر هذا العام في مدينة فرانكفورت الألمانية خلال الفترة من 29 أيلول حتى 2 تشرين الأول المقبل، ويعد منصة رئيسية تجمع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية من مختلف دول العالم.

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء تراجع سعر الليرة السورية في السوق السوداء في عموم المحافظات السورية مقابل الدولار الأميركي، وفق موقع الليرة اليوم الذي يتتبع تعاملات السوق الموازية.

وصل سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق عند 11410 ليرات للشراء، و11460 ليرة للبيع.

جاء سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 11410 ليرات للشراء، و11460 ليرة للبيع. بلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب نحو 11410 ليرات للشراء، و11460 ليرة للبيع.

قُدر سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 11530 ليرة للشراء، و11580 ليرة للبيع. 100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟ بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 1.141 مليون ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في مصرف سوريا المركزي أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء، و11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء

جاء سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء عند مستوى 13399 ليرة للشراء، و13462 ليرة للبيع. سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء سجّل سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 272 ليرة للشراء و276 ليرة للبيع