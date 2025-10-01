سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء مبابي يقتحم تاريخ ريال مدريد من أوسع الأبواب أساطيل التزود الأمريكية تتجه إلى الشرق الأوسط وفي ضربة وشيكة ضد إيران.. تفاصيل كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة إقليم سبأ تطلق عامها الأكاديمي بخطة استراتيجية طموحة ومبادرات بحثية رائدة إهانة ورضوخ ومذلة.. غضب في اسرائيل بسبب اعتذار نتنياهو لقطر رونالدو يخذل بغداد للمرة الثانية... والجماهير العراقية تُصاب بخيبة جديدة الأهلي السعودي يغازل فينيسيوس بعرض خرافي يتجاوز راتب رونالدو دولة خليجية تغرم شاب 30 ألف درهم بسبب تصوير شابة دون رضاها 8 دول عربية وإسلامية تعلن موقفها من خطة ترامب بشأن غزة تضامن حضرموت يمثل اليمن في دوري أبطال الخليج... والسفير بادي يرفع راية التشجيع
حقق النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، رقماً قياسياً بعدما سجل هاتريك في فوز فريقه على مُضيفه كيرات ألماتي الكازاخستاني بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس (الثلاثاء) ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا (2025-2026).
وبحسب شبكة «أوبتا»، أصبح مبابي أول لاعب يسجل جميع الأهداف الثلاثة الأولى لريال مدريد في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا.
أهداف مباراة ريال مدريد وكيرات افتتح مبابي التسجيل للميرنغي بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 25 ثم عزز نفس اللاعب تقدم الفريق بالهدف الثاني إثر هجمة مرتدة سريعة بعد 7 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.
وأكمل الجوهرة الفرنسية الهاتريك في شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 74، إثر تسديدة من حدود منطقة الجزاء.
وأضاف إدواردو كامافينجا الهدف الرابع من ضربة رأسية في الدقيقة 83، ثم اختتم إبراهيم دياز مهرجان أهداف الملكي بتسجيل الخامس في الدقيقة 90+3 من تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء.
بهذا الفوز، يتصدر ريال مدريد جدول دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل كيرات ألماتي الترتيب دون نقاط