أساطيل التزود الأمريكية تتجه إلى الشرق الأوسط وفي ضربة وشيكة ضد إيران.. تفاصيل

كشفت بيانات مفتوحة المصدر لتتبع الرحلات الجوية، يوم 30 سبتمبر 2025، عن تحرّك غير اعتيادي ومكثف لطائرات التزود بالوقود الأمريكية من طراز KC-135 Stratotanker، مع انضمام KC-46A Pegasus، متجهة نحو قاعدة العديد الجوية في قطر — نشر وصفه مراقبون عسكريون بأنه من أكبر عمليات من هذا النوع في الأشهر الأخيرة.

سجلت البيانات حركة عشرات الناقلات الجوية في يوم واحد، وشملت تحويل مسارات بعض الطائرات من قاعدة رايف ميلدنهال البريطانية إلى بريستويك بسبب الأحوال الجوية قبل التوجه صوب قطر.

ويُعد توجه أساطيل التزود بهذه الكثافة مؤشراً لوجستياً قوياً، لأن هذه الطائرات تُمكّن المقاتلات والقاذفات من تنفيذ ضربات بعيدة المدى والبقاء في الجو لفترات أطول.

جاءت هذه التحركات بالتوازي مع انعقاد قمة عسكرية رفيعة المستوى في كوانتيكو الأمريكية وتصاعد التوترات الإقليمية مع إيران، ما دفع محللين للقول إن النشر قد يسبق تحضيراً لعملية عسكرية أمريكية أو لحلفاء محتملين مثل حزب العمل في الناتو أو إسرائيل.

ولم يصدر البنتاغون توضيحاً رسمياً حتى الآن حول أهداف هذه التحركات.

يُذكر أن نشر طائرات التزود بهذه الصورة سبقته عمليات تحليق مماثلة قبل ضربات سابقة (مثل ضربات 2019 في العراق)، كما أن الولايات المتحدة نفذت هذا العام ضربات على منشآت إيرانية حسب تقارير سابقة — ما يزيد من التكهن بأن هذه الحركة ليست مجرد مناورة روتينية.

أضافت حوادث متزايدة في مضيق هرمز وتجارب صاروخية إيرانية درجة من القلق لدى دول الخليج، بينما تُصعِّد واشنطن من حضورها اللوجستي في المنطقة.

ومع استضافة رئيس وزراء إسرائيل في واشنطن واستدعاء مئات القادة العسكريين لحضور قمة مغلقة، يراها مراقبون توقيتاً ذا دلالات تشغيلية واضحة.

من منظور جيوسياسي، يُشكل هذا الانتشار رسالة ضغط على طهران، ويعكس تخوفاً أمريكياً من تقارب إيراني مع موسكو وبكين، وفي الوقت نفسه يهيئ القدرة لتنفيذ ضربات جوية واسعة النطاق بسرعة حال اتخاذ قرار بالتصعيد.

في الغياب الرسمي لتأكيد الأهداف، يبقى السؤال المحوري: هل نرى أمامنا مجرد استعراض قوة ووسيلة ردع، أم تمهيداً لعمل عسكري محدد تستهدف به واشنطن أو حلفاؤها قدرات إيرانية حساسة؟