كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة إقليم سبأ تطلق عامها الأكاديمي بخطة استراتيجية طموحة ومبادرات بحثية رائدة

الثلاثاء 30 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 169

استهلّت كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب بجامعة إقليم سبأ عامها الجامعي الجديد 2025/2026م بعقد لقاء موسّع لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة، برعاية رئيس الجامعة أ.د. محمد حمود القدسي، وبرئاسة عميد الكلية أ.م.د. مقبول قايد الكامل، وذلك لمناقشة المشاريع والمبادرات المرتبطة بالخطة الاستراتيجية للكلية (2025–2030م).

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب عميد الكلية بالحاضرين، مثمنًا جهودهم في تعزيز الأداء الأكاديمي والإداري، ومشيدًا بانضباطهم وتفاعلهم مع انطلاقة العام الدراسي. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتفًا وتعاونًا لتحقيق رؤية الكلية ورسالتها.

وأوضح الكامل أن اللقاء يهدف إلى إشراك الجميع في صناعة القرار، والاستفادة من تنوع الآراء لصياغة خطة عمل واضحة ومزمنة، تسهم في تطوير الأداء الأكاديمي والبحثي. كما شدد على أهمية الالتزام بالخطط الدراسية ومواعيد المحاضرات، معتبرًا ذلك أساسًا لنجاح العملية التعليمية، وداعيًا أعضاء الهيئة التدريسية إلى أن يكونوا قدوة في المهنية والانضباط.

وفي محور البحث العلمي، دعا العميد إلى تشكيل فرق بحثية متخصصة لتعزيز الإنتاجية وتوسيع آفاق التعاون، مؤكدًا توفير الظروف المناسبة لمن لم يتمكنوا من إنجاز أبحاثهم، على أن يكون الجميع قد حقق إنجازات بحثية بحلول العام المقبل.

ووجّه المشاركون شكرهم لرئيس الجامعة أ.د. محمد حمود القدسي على دعمه المستمر للكلية، وحرصه على تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز البحث العلمي، مما انعكس إيجابًا على خطط الكلية.

كما ألقى عميد الكلية السابق أ.م.د. عبدالله سعيد غُريب كلمةً عبّر فيها عن سعادته بعقد هذا اللقاء، مشيدًا بروح التفاعل بين أعضاء هيئة التدريس، وداعيًا إلى الخروج بتوصيات عملية تدعم العمل المؤسسي وتحقق أهداف الكلية.

أبرز التوصيات التي خرج بها اللقاء:

- البدء بتوصيف المقررات الدراسية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع التركيز على الجانب العملي، ومسح برامج دولية مرجعية.

- التحضير لعقد المؤتمر العلمي الأول للكلية، وتشكيل لجانه نهاية أكتوبر الجاري.

- إنشاء أربع مجموعات بحثية متخصصة في: الذكاء الاصطناعي، الشبكات الذكية، الأمن السيبراني، والروبوتات.

- متابعة تطوير البوابة الإلكترونية للكلية.

- التحضير لورش مجتمعية لبرنامجي البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي والماجستير في تكنولوجيا المعلومات.

- تحديث دليل مشاريع التخرج وربطها بخدمة المجتمع.

- وضع خطة لتأهيل الهيئة المساعدة أكاديميًا ومهنيًا.

- إعداد دليل لتوصيف البرامج الأكاديمية.

- إطلاق فعاليات الذكاء الاصطناعي بندوة عامة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025م، تستضيف أ.د. كزار عقبة من جامعة كلباء الإماراتية، يليها برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس ومدراء المكاتب التنفيذية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث والإدارة.

وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون أن الكلية تمضي بثقة نحو مرحلة جديدة من الإنجاز، واضعةً تمكين طلابها وأساتذتها في صدارة أولوياتها، لبناء مجتمع معرفي متميز وشراكة فاعلة في صناعة التغيير.