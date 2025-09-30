الأهلي السعودي يغازل فينيسيوس بعرض خرافي يتجاوز راتب رونالدو

الثلاثاء 30 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 221

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الأهلي السعودي يستعد لتقديم عرض ضخم لضم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في الصيف المقبل.

ذكرت صحيفة talkSPORT أن العرض يتضمن راتباً يفوق ما يتقاضاه كريستيانو رونالدو في النصر، والذي يصل إلى نحو 200 مليون يورو سنوياً، ما قد يجعل جناح ريال مدريد الشاب الأعلى أجراً في العالم إذا انتقل إلى الأهلي السعودي.

وأوضحت "فينيسيوس جونيور يعد أحد الأعمدة الرئيسية لريال مدريد منذ بروز اسمه في السنوات الأخيرة، حيث تطور بشكل لافت تحت قيادة كارلو أنشيلوتي وأصبح من أبرز الوجوه الهجومية للفريق الملكي، خاصة بعد رحيل كريم بنزيما في صيف 2023، ليحمل عبء الخط الأمامي بجانب رودريغو وبيلينغهام".

وأضافت "اللاعب البرازيلي ارتبط اسمه مراراً بمشاريع مستقبلية للنادي كأحد القادة المنتظرين، لكن العلاقة بين الطرفين لم تخلُ من توترات في بعض المحطات".

وتابعت "في العام الماضي، كانت هناك أنباء عن مفاوضات لتمديد عقده وتحسين راتبه ليتناسب مع مكانته كلاعب أساسي في الفريق، لكن مصادر مقربة أشارت إلى أن ريال مدريد لم يغلق الباب أمام احتمالية بيعه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول تجديد طويل الأمد، إضافة إلى ذلك، يواجه فينيسيوس بين الحين والآخر انتقادات بسبب أسلوب لعبه أو انفعالاته داخل الملعب، وهو ما جعله تحت الضغط، سواء من الجماهير أو الإعلام".

وزادت "رحيل فينيسيوس إلى السعودية، إن تحقق، سيكون بمثابة ضربة كبيرة لريال مدريد على الصعيد الرياضي والتسويقي، خاصة أن اللاعب لا يزال في منتصف مسيرته بعمر 25 عاماً، ويُنظر إليه كأحد أبرز نجوم المستقبل. في المقابل، فإن انتقاله إلى الأهلي سيمنح الدوري السعودي إضافة نوعية أخرى بعد سلسلة من التعاقدات الكبيرة مع نجوم أوروبا، كما سيعزز صورة المملكة كوجهة أولى لنجوم كرة القدم العالميين".

وأكملت "حتى الآن، لم يتضح موقف ريال مدريد النهائي من العرض، لكن المؤكد أن مستقبل فينيسيوس بات محور نقاش داخلي في النادي، وسط إغراءات مالية غير مسبوقة قادمة من السعودية".