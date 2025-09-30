دولة خليجية تغرم شاب 30 ألف درهم بسبب تصوير شابة دون رضاها 8 دول عربية وإسلامية تعلن موقفها من خطة ترامب بشأن غزة تضامن حضرموت يمثل اليمن في دوري أبطال الخليج... والسفير بادي يرفع راية التشجيع بعد أ5 اشهر من زفافها... قيادي حوثي يذبح عروسه ذات الـ17 عامًا ويُحرق جثتها ويقطع أوصالها في قصر الأمم المتحدة: منظمة إرادة تكشف جرائم الحوثي ضد الإنسانية وتسلّم الأمم المتحدة ملفات الإخفاء القسري القبائل تتداعى إلى العاصمة المؤقتة عدن تلبية لدعوة ''العقارب'' بيان عاجل وهام من الخطوط الجوية اليمنية تحديث بأسعار الصرف في صنعاء وعدن شاهد.. تعز تودع ''افتهان المشهري'' بموكب جنائزي كبير ملخص خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب أن يؤدي لفتاة مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن تصويرها من دون رضاها.
وكانت المحكمة الجزائية أدانته، وقضت بتغريمه 10 آلاف درهم، ليكون إجمالي مبلغ العقوبة 30 ألف درهم.
وأقامت الفتاة دعواها نتيجة تضررها من تصويرها من دون رضاها، لافتة إلى إدانة المدعى عليه جزائياً، وتغريمه 10 آلاف درهم.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين، الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن المدعية سبق لها تقديم شكوى أمام الجهات المتخصصة ضد المدعى عليه أُحيل بشأنها للمحاكمة الجزائية بتهمة الاعتداء على خصوصية الآخرين، وصدر ضده حكم جزائي بالإدانة وتغريمه 10 آلاف درهم، ومن ثم يثبت للمحكمة خطأ المدعى عليه بموجب حكم نهائي وبات حائز الحجية وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس.
وعن طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية أشارت إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية، لافتة إلى أن المدعية تأثرت سمعتها بين أوساط المجتمع بسبب التشهير بها وتصويرها بدون علمها، ما يؤثر في نفسيتها ويمس بكرامتها وإنسانيتها، وكان الثابت من الأحكام الجزائية إدانة المدعى عليه ما ترى معه المحكمة أحقية المدعية بالتعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية وما أصابها في شعورها بسبب خطأ المدعى عليه.
وحكمت المحكمة بإلزامه أن يؤدي للمدعية مبلغ 20 ألف درهم، والمصروفات والأتعاب.