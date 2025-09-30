8 دول عربية وإسلامية تعلن موقفها من خطة ترامب بشأن غزة

الثلاثاء 30 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- متابعات

أصدرت ثمان دول عربية وإسلامية، بيانا مشتركا رحّبت فيه بما اسمتها "الجهود الصادقة" التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

البيان المشترك صدر عن وزراء خارجية تركيا والأردن والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر.

ورحّب البيان بقيادة ترامب وجهوده الصادقة لإنهاء الحرب في غزة، وأعرب عن ثقته في إرادته لإيجاد طريق للسلام.

وشدد البيان على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق السلام في المنطقة.

وأكد استعداد الوزراء للتعاون بشكل إيجابي وبنّاء مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وتنفيذه، بما يضمن السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

كما أكد الوزراء التزامهم المشترك بالعمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة.

ولفت البيان أن هذا الاتفاق الشامل يضمن إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة دون انقطاع، وعدم تهجير الفلسطينيين، وإطلاق سراح الرهائن، وآلية أمنية تضمن سلامة جميع الأطراف، والانسحاب الكامل لإسرائيل من القطاع، وإعادة إعمار غزة، وإرساء مسار سلام عادل قائم على حل الدولتين الذي يضمن التكامل الكامل لغزة مع الضفة الغربية وفقًا للقانون الدولي.

وفي وقت سابق الاثنين، استعرض ترامب بمؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبرز بنود خطته المكونة من 20 مادة لوقف الحرب، ومنها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ونزع سلاح حركة "حماس".