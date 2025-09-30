  تضامن حضرموت يمثل اليمن في دوري أبطال الخليج... والسفير بادي يرفع راية التشجيع

آخر الاخبار

الثلاثاء 30 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص
استقبل السفير اليمني لدى دولة قطر، راجح بادي، رئيس وأعضاء إدارة نادي تضامن حضرموت، لدى وصولهم العاصمة القطرية للمشاركة في منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، في خطوة تمثل حضورًا رياضيًا يمنيًا واعدًا على الساحة الخليجية.

وفي تصريح له عبر منصة "إكس"، عبّر السفير بادي عن سعادته بهذا اللقاء، قائلاً: "سعدت باستقبال رئيس وأعضاء إدارة نادي تضامن حضرموت لدى وصولهم الدوحة للمشاركة في دوري أبطال الخليج للأندية. تمنياتي لهم بالتوفيق وتقديم أداء مشرّف يليق بروح الحماس والعزيمة التي يحملها الفريق."

كما توجّه السفير بالشكر إلى الاتحاد القطري لكرة القدم على الاستضافة الكريمة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الرياضي.

وتأتي مشاركة نادي تضامن حضرموت في البطولة الخليجية كخطوة مهمة نحو تعزيز الحضور اليمني في المحافل الرياضية الإقليمية، وسط آمال جماهيرية بتحقيق نتائج مشرفة تعكس روح التحدي والإصرار التي يتميز بها شباب اليمن.

