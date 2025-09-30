8 دول عربية وإسلامية تعلن موقفها من خطة ترامب بشأن غزة تضامن حضرموت يمثل اليمن في دوري أبطال الخليج... والسفير بادي يرفع راية التشجيع بعد أ5 اشهر من زفافها... قيادي حوثي يذبح عروسه ذات الـ17 عامًا ويُحرق جثتها ويقطع أوصالها في قصر الأمم المتحدة: منظمة إرادة تكشف جرائم الحوثي ضد الإنسانية وتسلّم الأمم المتحدة ملفات الإخفاء القسري القبائل تتداعى إلى العاصمة المؤقتة عدن تلبية لدعوة ''العقارب'' بيان عاجل وهام من الخطوط الجوية اليمنية تحديث بأسعار الصرف في صنعاء وعدن شاهد.. تعز تودع ''افتهان المشهري'' بموكب جنائزي كبير ملخص خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة أعراض سرطان الرئة: 9 أعراض شائعة يجب الانتباه لها
استقبل السفير اليمني لدى دولة قطر، راجح بادي، رئيس وأعضاء إدارة نادي تضامن حضرموت، لدى وصولهم العاصمة القطرية للمشاركة في منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، في خطوة تمثل حضورًا رياضيًا يمنيًا واعدًا على الساحة الخليجية.
وفي تصريح له عبر منصة "إكس"، عبّر السفير بادي عن سعادته بهذا اللقاء، قائلاً: "سعدت باستقبال رئيس وأعضاء إدارة نادي تضامن حضرموت لدى وصولهم الدوحة للمشاركة في دوري أبطال الخليج للأندية. تمنياتي لهم بالتوفيق وتقديم أداء مشرّف يليق بروح الحماس والعزيمة التي يحملها الفريق."
كما توجّه السفير بالشكر إلى الاتحاد القطري لكرة القدم على الاستضافة الكريمة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الرياضي.
وتأتي مشاركة نادي تضامن حضرموت في البطولة الخليجية كخطوة مهمة نحو تعزيز الحضور اليمني في المحافل الرياضية الإقليمية، وسط آمال جماهيرية بتحقيق نتائج مشرفة تعكس روح التحدي والإصرار التي يتميز بها شباب اليمن.