بعد أ5 اشهر من زفافها... قيادي حوثي يذبح عروسه ذات الـ17 عامًا ويُحرق جثتها ويقطع أوصالها 

في جريمة تقشعر لها الأبدان، هزّت محافظة ريمة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، أقدم القيادي الحوثي عبده إبراهيم جريد، المنتحل صفة نائب مدير القيادة والسيطرة، على قتل زوجته حسناء محمد علي صغير الشامي، البالغة من العمر 17 عامًا، بعد أسابيع فقط من زفافها.
وبحسب مصادر محلية تحدثت لموقع مأرب برس" فإن الجاني لم يكتف بقتل العروس، بل قام بتقطيع جثتها وحرق أجزاء منها، قبل أن يتخلص من بقية الأشلاء برميها في منطقة شاحط، بمشاركة عصابة يُشتبه في تورطها بتجارة الأعضاء البشرية.
الجريمة التي وُصفت بأنها "الأبشع في تاريخ ريمة"، فجّرت موجة غضب عارمة في أوساط المجتمع الريمي المعروف بسماحته واحترامه للمرأة، وسط مطالبات شعبية وحقوقية بمحاسبة الجاني وشركائه، وإنزال أقسى العقوبات بحقهم.
ناشطون اعتبروا أن الجريمة تعكس حالة الانفلات الأمني وتغوّل قيادات الحوثي، التي توفر الغطاء لمرتكبي الجرائم، في ظل غياب القانون وتواطؤ الأجهزة القضائية التابعة للمليشيا.
منظمات حقوقية شددت على أن هذه الجريمة الجنائية البحتة تمثل اختبارًا حقيقيًا للقضاء في مناطق سيطرة الحوثيين، محذّرين من أن أي تهاون أو تستر سيُعد مشاركة في الجريمة، ويجعل من القضاء أداة لحماية القتلة.