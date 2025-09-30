في قصر الأمم المتحدة: منظمة إرادة تكشف جرائم الحوثي ضد الإنسانية وتسلّم الأمم المتحدة ملفات الإخفاء القسري

الثلاثاء 30 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

كشفت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، اليوم، من داخل قصر الأمم المتحدة بجنيف، الستار عن تقريرها الحقوقي الموسع حول المعتقلات السرية التابعة لميليشيا الحوثي، وذلك خلال لقائها بالفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

المنظمة عرضت تقريراً بعنوان "الحوثيون وخفايا المعتقلات السرية والسجون"، تضمن ثلاثة محاور دامغة: الإخفاء القسري، سياسة الجحود والنكران، والاعتقال التعسفي لموظفي الأمم المتحدة، كاشفاً عن أرقام مرعبة لانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وبحسب التقرير، فإن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي يحتجز قسراً 1969 شخصاً، بينهم 203 نساء، داخل سجون ومعتقلات سرية، حيث يتعرضون لتعذيب ممنهج وحرمان من الحقوق الأساسية، في تحدٍ صارخ لكل المواثيق الدولية.

الشيخ جمال المعمري، رئيس المنظمة وعميد المختطفين، قدّم شرحاً مفصلاً عن طبيعة تلك المعتقلات، كاشفاً أسماء القائمين على عمليات التعذيب، ومؤكداً أن الميليشيا تنتهج سياسة منظمة تقوم على الإخفاء القسري واستهداف موظفي المنظمات الدولية عبر تلفيق التهم وتشويه السمعة.

المعمري استعرض أيضاً معاناة الضحايا وذويهم، وما يواجهونه من تدمير نفسي وعزلة قسرية، مشيراً إلى أن الحوثيين تنكروا لكل جهود الأمم المتحدة في ملف المختطفين، بل صعّدوا عدوانهم ضد موظفيها.

المنظمة شددت على أن السلام في اليمن لن يتحقق إلا بجبر الضرر ومحاسبة الجناة، مؤكدة التزامها بكشف الانتهاكات والانتصار لحقوق الضحايا، وقد سلّمت للفريق الأممي عشرات الملفات الموثقة لحالات الإخفاء القسري، تزامناً مع الذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر.

من جهته، أدان الفريق الأممي ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، واعتبر ما تقوم به بحق المدنيين وموظفي الأمم المتحدة جريمة نكراء تتنافى مع القوانين الدولية، مؤكداً دعمه الكامل للضحايا حتى نيل حريتهم.

كما أشاد الفريق بجهود منظمة إرادة ورئيسها المعمري في توثيق الانتهاكات وإيصال صوت الضحايا إلى المجتمع الدولي، رغم التحديات الجسيمة التي تواجهها.