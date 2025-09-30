القبائل تتداعى إلى العاصمة المؤقتة عدن تلبية لدعوة ''العقارب''

الثلاثاء 30 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

دعت قبيلة العقارب، جنوبي اليمن، مختلف القبائل وأبناء العاصمة المؤقتة عدن، لحضور لقاء تشاوري تعقده غداً الأربعاء لبحث جريمة اغتيال شيخها، مهدي العقربي، الذي قُتل الجمعة الماضية أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة، برصاص مسلحين مجهولين.

ويُقام اللقاء عقب صلاة العصر بجانب منزل الشيخ العقربي في منطقة بئر أحمد، وذلك لمساندة أسرة القتيل، وحث السلطات الأمنية على تكثيف جهودها وتسريع إجراءات التحقيق والتحري ومنح القضية أولوية عاجلة.

وأكدت قبيلة العقارب أن اللقاء يفتح المجال أمام جميع القبائل والشيوخ والوجهاء وأبناء العاصمة المؤقتة عدن لتدارس القضية الخطيرة واتخاذ موقف موحد تجاه هذه الجريمة النكراء، التي أثارت الرأي العام وأدت إلى فقدان أحد أبرز الشخصيات الاجتماعية في عدن، وفق بيان.

وأعلنت أسرة الشيخ مهدي العقربي، الذي اغتاله مسلحون، الجمعة الماضية في عدن، رفضها دفن جثمانه أو استقبال العزاء، قبل الكشف عن المتورطين في جريمة الإغتيال وضبطهم.

بينما فشلت أجهزة الأمن التابعة للمجلس الإنتقالي، حتى الآن، في الوصول الى الجناة وتقديمهم للعدالة.