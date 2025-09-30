بيان عاجل وهام من الخطوط الجوية اليمنية

الثلاثاء 30 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص

نفى الناطق الرسمي للخطوط الجوية اليمنية، حاتم الشعبي في بيان رسمي صدر اليوم وصل موقع مأرب برس نسخة منه "أي علاقة للشركة بالمنشورات الصادرة عن صفحتها على موقع "فيسبوك"، والتي تخضع لسيطرة عناصر حوثية في الإدارة العامة بصنعاء.

وأكد الشعبي أن تلك الصفحة لا تمثل الخطوط الجوية اليمنية ولا تعكس مواقف موظفيها، مشددًا على أن البيانات والإعلانات الرسمية تصدر حصريًا عبر الناطق الرسمي أو من خلال رئيس مجلس الإدارة الكابتن ناصر محمود محمد، أو نائب المدير العام للشؤون التجارية محسن حيدرة. وأي محتوى خارج هذه القنوات يُعد غير معتمد ولا يحمل أي صفة رسمية.

ودعا الشعبي المواطنين ووسائل الإعلام إلى تجاهل المنشورات الصادرة عن الصفحة المذكورة، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية للشركة لضمان دقة المعلومات وسلامتها.

تعد الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني للجمهورية اليمنية، وتواجه منذ اندلاع الحرب تحديات كبيرة تتعلق بتسيير رحلاتها الجوية وإدارة أنشطتها التشغيلية، في ظل انقسام المؤسسات وتعدد مراكز السيطرة. وفي وقت سابق، استولت ميليشيات الحوثي على المقر الرئيس للشركة في صنعاء، وحاولت توظيفه في خدمة أجندتها السياسية والإعلامية، الأمر الذي انعكس على ثقة المسافرين.

ويأتي هذا البيان للتأكيد على الموقف الرسمي للشركة ومواجهة محاولات التضليل التي تمارسها جماعة الحوثي من خلال السيطرة على وسائل إعلامية ومنصات تواصل تابعة لمؤسسات حكومية وخدمية.