8 دول عربية وإسلامية تعلن موقفها من خطة ترامب بشأن غزة تضامن حضرموت يمثل اليمن في دوري أبطال الخليج... والسفير بادي يرفع راية التشجيع بعد أ5 اشهر من زفافها... قيادي حوثي يذبح عروسه ذات الـ17 عامًا ويُحرق جثتها ويقطع أوصالها في قصر الأمم المتحدة: منظمة إرادة تكشف جرائم الحوثي ضد الإنسانية وتسلّم الأمم المتحدة ملفات الإخفاء القسري القبائل تتداعى إلى العاصمة المؤقتة عدن تلبية لدعوة ''العقارب'' بيان عاجل وهام من الخطوط الجوية اليمنية تحديث بأسعار الصرف في صنعاء وعدن شاهد.. تعز تودع ''افتهان المشهري'' بموكب جنائزي كبير ملخص خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة أعراض سرطان الرئة: 9 أعراض شائعة يجب الانتباه لها
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 30/09/2025:
صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 536
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30
عدن
شراء الدولار 1615
بيع الدولار 1630
شراء السعودي 425
بيع السعودي 428