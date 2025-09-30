آخر الاخبار

تحديث بأسعار الصرف في صنعاء وعدن

الثلاثاء 30 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 408

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 30/09/2025:

صنعاء

شراء الدولار                  534

بيع الدولار                    536

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي             140.30

عدن

شراء الدولار              1615

بيع الدولار                1630

شراء السعودي             425

بيع السعودي                428

