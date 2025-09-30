شاهد.. تعز تودع ''افتهان المشهري'' بموكب جنائزي كبير ملخص خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة أعراض سرطان الرئة: 9 أعراض شائعة يجب الانتباه لها الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قياديين في حزب الله حماس ترفض خطة ترامب وتؤكد تمسكها بحق تقرير المصير خطة اقتصادية لغزة تتصدر المشهد.. والدولار تحت ضغط الإغلاق الأميركي لا داعي الي زيارة الطبيب … أعراض التهاب الزائدة الدودية بالتفصيل تعاني من الحساسية العصبية؟-هكذا يمكنك الوقاية منها أعراض المعدة العصبية التي لا يجب تجاهلها البرادعي يخرج عن صمته ويشن هجوما على خطة ترامب لوقف حرب غزة
شاركت حشود كبيرة، اليوم الثلاثاء في تشييع جثمان مديرة صندوق النظافة افتهان المشهري إلى مسقط رأسها في مديرية المعافر جنوبي محافظة تعز.
وأدى آلاف المواطنين ومعهم محافظ المحافظة، ومسئولين مدنيين وعسكريين في السلطة المحلية، صلاة الجنازة على جثمان المشهري.
وقتلت افتهان المشهري، صباح يوم الخميس، 18 سبتمبر الجاري، برصاص مسلحين أثناء وجودها في سيارتها قرب جولة سنان بمدينة تعز.
ونجحت حملة أمنية في تعقّب المتورطين في الجريمة، خلال أيام قليلة، انتهت بمقتل ''محمد صادق المخلافي'' المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال، وزج بآخرين في السجن.