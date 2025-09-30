شاهد.. تعز تودع ''افتهان المشهري'' بموكب جنائزي كبير

الثلاثاء 30 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

شاركت حشود كبيرة، اليوم الثلاثاء في تشييع جثمان مديرة صندوق النظافة افتهان المشهري إلى مسقط رأسها في مديرية المعافر جنوبي محافظة تعز.

وأدى آلاف المواطنين ومعهم محافظ المحافظة، ومسئولين مدنيين وعسكريين في السلطة المحلية، صلاة الجنازة على جثمان المشهري.

وقتلت افتهان المشهري، صباح يوم الخميس، 18 سبتمبر الجاري، برصاص مسلحين أثناء وجودها في سيارتها قرب جولة سنان بمدينة تعز.

ونجحت حملة أمنية في تعقّب المتورطين في الجريمة، خلال أيام قليلة، انتهت بمقتل ''محمد صادق المخلافي'' المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال، وزج بآخرين في السجن.