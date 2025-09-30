آخر الاخبار

شاهد.. تعز تودع ''افتهان المشهري'' بموكب جنائزي كبير ملخص خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة أعراض سرطان الرئة: 9 أعراض شائعة يجب الانتباه لها الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قياديين في حزب الله حماس ترفض خطة ترامب وتؤكد تمسكها بحق تقرير المصير خطة اقتصادية لغزة تتصدر المشهد.. والدولار تحت ضغط الإغلاق الأميركي لا داعي الي زيارة الطبيب … أعراض التهاب الزائدة الدودية بالتفصيل تعاني من الحساسية العصبية؟-هكذا يمكنك الوقاية منها أعراض المعدة العصبية التي لا يجب تجاهلها البرادعي يخرج عن صمته ويشن هجوما على خطة ترامب لوقف حرب غزة

شاهد.. تعز تودع ''افتهان المشهري'' بموكب جنائزي كبير

الثلاثاء 30 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
عدد القراءات 360

شاركت حشود كبيرة، اليوم الثلاثاء في تشييع جثمان مديرة صندوق النظافة افتهان المشهري إلى مسقط رأسها في مديرية المعافر جنوبي محافظة تعز.

وأدى آلاف المواطنين ومعهم محافظ المحافظة، ومسئولين مدنيين وعسكريين في السلطة المحلية، صلاة الجنازة على جثمان المشهري.

وقتلت افتهان المشهري، صباح يوم الخميس، 18 سبتمبر الجاري، برصاص مسلحين أثناء وجودها في سيارتها قرب جولة سنان بمدينة تعز.

ونجحت حملة أمنية في تعقّب المتورطين في الجريمة، خلال أيام قليلة، انتهت بمقتل ''محمد صادق المخلافي'' المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال، وزج بآخرين في السجن.

إقراء أيضاً
أجهزة الأمن تداهم مصنعًا سريًا للخمر جنوب اليمن وتضبط ثلاثة متهمين بينهم أجنبي
رصاصة في نيويورك... شاب يمني ضحية جديدة لعصابات السطو التي تلاحق اليمنيين في أمري
مليشيا الحوثي تفرض حصارا قاتلا شبيها بحصار غزة على قرية في بني مطر والأهالي يستغ
هجوم على بعد أميال بحرية جنوب شرق عدن
الحملة الأمنية: ضبط مطلوبين جدد في قضايا قتل بمحافظة تعز
هل لا تزال هناك فرصة لهطول المزيد من الأمطار في اليمن.. الأرصاد الجوية تُجيب؟
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول