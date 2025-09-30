أعراض سرطان الرئة: 9 أعراض شائعة يجب الانتباه لها

الثلاثاء 30 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

أعراض سرطان الرئة ما هي أعراض سرطان الرئة الشائعة أو العامة؟ وما الأعراض التي تظهر في حالة تقدم السرطان وانتشاره في الجسم؟

تعرفوا على إجابات تلك الأسئلة من خلال الفقرات التالية، بالإضافة للأعراض التي قد تظهر عند الأطفال والنساء ومعلومات أخرى هامة.

أعراض سرطان الرئة تختلف أعراض سرطان الرئة من شخص لآخر، فالبعض يعاني من أعراض متعلقة بالرئة، بينما الأشخاص الذين انتشر لديهم سرطان الرئة لأجزاء أخرى، يعانون من أعراض مرتبطة بهذا الجزء، وفي العديد من الحالات يعاني بعض الأشخاص من اعراض سرطان الرئة العامة والشائعة.

وتتضمن ما يلي:

كحة تزداد حدتها مع الوقت، أو لا تختفي.

الشعور بألم في الصدر.

قصور في التنفس.

صفير عند التنفس.

كحة مصحوبة بدم.

الشعور بالتعب طوال الوقت. خسارة غير مبررة للوزن. بحة في الصوت. فقدان الشهية. وتتضمن التغيرات الأخرى التي قد تحدث، التعرض بصورة مستمرة لنوبات متكررة من الالتهاب الرئوي أو حدوث تضخم في الغدد الليمفاوية بالصدر، في المنطقة الموجودة بين الرئتين.

أعراض سرطان الرئة الأقل شيوعًا توجد بعض الأعراض تحدث بصورة أقل شيوعاً عند الإصابة بسرطان الرئة، وتشمل ما يلي:

ظهور تغيرات في شكل الأظافر، فتصبح الأصابع منحنية بصورة غير معتادة، أو تُصبح نهايات الأصابع أكبر في الحجم.

الإصابة بحمى (ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة أو أعلي).

مواجهة صعوبة في البلع أو الشعور بألم عند بلع أي شئ. ظهور تورم في الرقبة أو الوجه. الشعور بألم مستمر في الصدر أو الكتف.

اعراض سرطان الرئة المبكرة أغلب أنواع سرطان الرئة لا تتسبب في ظهور أي أعراض مبكرة، لحين انتشار السرطان في الجسم، بسبب احتواء الرئتين على نهايات عصبية قليلة.

والجدير بالذكر أنه توجد بعض الحالات التي قد تلاحظ بعض الأعراض المبكرة لسرطان الرئة، والذي بدوره يساعد في اكتشاف السرطان في صورة مبكرة، مما يزيد من فاعلية العلاج.

وتتضمن الأعراض المبكرة التي قد تُشير لاحتمال الإصابة بسرطان الرئة ما يلي:

كحة مستمرة.

سعال دموي.

ألم في الصدر أو الظهر يزداد سوءاً عند الضحك أو التنفس بعمق. خسارة في الوزن.

تغير في الصوت.

ظهور أعراض متقدمة يعني انتشار سرطان الرئة إلى أجزاء أرى من الجسم، وزيادة حدته.

وتتضمن أعراض سرطان الرئة المتأخر في أجزاء مختلفة من الجسم ما يلي:

في الغدد الليمفاوية: زيادة حجم الغدد عن الحجم الطبيعي أو تورمها، وخاصة في العنق أو تحت الإبطين. (قد يحدث هذا نتيجة الإصابة بعدوى أو التهاب، لذا يجب الفحص للتأكد من التشخيص). في الدماغ:

الشعور بالدوار والارتباك. الشعور بصداع شديد، عادة ما يكون مصحوب بالرغبة في التقيؤ. الشعور بالضعف في أحد الذراعين أو الساقين.

في الكبد: الشعور بألم أو عدم راحة في الجانب الأيمن من المعدة. الشعور بالتعب.

فقدان الشهية، ويترتب عليها فقدان في الوزن.

تورم البطن (الاستسقاء).

اصفرار الجلد واصفرار الجزء الأبيض من العين.

حكة جلدية.

في العظام:

الشعور بألم في الظهر، وخاصة أسفل الظهر في حالة انتشار الخلايا السرطانية إلى عظام العمود الفقري.

ضعف العظام، وسرعة تعرضها للكسر. ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، مما يتسبب في حدوث جفاف أو ارتباك.

الشعور بالضعف في الساقين، في حالة ضغط الخلايا السرطانية على العمود الفقري.

الشعور بالتنميل.

فقدان السيطرة على المثانة.

في الغدد الكظرية:

تقوم هذه الغدد بإنتاج الهرمونات، وفي حالة انتشار السرطان للغدد الكظرية كلها، قد يتسبب هذا في انخفاض مستويات الهرمونات الكظرية، وقد يتسبب هذا في ظهور الأعراض التالية:

الإغماء.

الشعور بالدوخة. الضعف والتعب. ألم في البطن، في بعض الحالات. خسارة الوزن، بشكل لا يمكن تفسيره. ما هي اعراض سرطان الرئة عند النساء؟

تميل النساء إلى الإصابة بأنواع مختلفة من سرطان الرئة، عن الأنواع التي قد تحدث للرجال، مما يتسبب في ظهور بعض الأعراض المختلفة، ولكن في أغلب الحالات تتشابه الأعراض لدى كلا الجنسين، وعادة ما تتضمن تلك الأعراض ما يلي:

صعوبة في التنفس. كحة وصفير مستمرين. سعال مصحوب بدم. صعوبة في البلع. التهابات رئوية متكررة.

ويميل الرجال للإصابة بأنواع من سرطان الرئة تؤثر على ممرات الهواء الرئيسية في الرئتين، بينما النساء يتعرضن لأنواع تؤثر على أجزاء أخرى من الرئتين، ويتسبب هذا في إصابتهن بأعراض مبكرة مثل التعب وألم في الظهر أو الكتفين.

اعراض سرطان الرئة عند الاطفال ليس من الشائع إصابة الأطفال بسرطان الرئة، ولكن توجد بعض الأنواع التي قد تظهر لدى الأطفال وصغار السن، بشكل نادر، أبرزها نوع يُعرف بإسم سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة NSCLC، وما زال الأطباء حتى الآن يحاولون تعريف العلامات والأعراض التي قد تظهر عند الأطفال بشكل واضح. وعادة ما تبدأ الأعراض بكحة مزمنة لا تستجيب للعلاجات، وقد يتسبب هذا في الشعور بألم في الصدر أيضاً.

وقد تتضمن بعض الأعراض الأخرى التي قد تُشير لإصابة الطفل بهذا النوع من سرطان الرئة ما يلي: التعب.

خسارة الطفل للوزن. عدم الرغبة في تناول الطعام. تغيرات في الصوت. مشاكل في التنفس. مخاظ مخلوط بدم. تورم الوجه. عدوى في الرئة. وفي حالة انتشار هذا النوع في الجسم، قد يتسبب في ظهور أعراض إضافية أخرى