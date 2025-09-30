الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قياديين في حزب الله حماس ترفض خطة ترامب وتؤكد تمسكها بحق تقرير المصير خطة اقتصادية لغزة تتصدر المشهد.. والدولار تحت ضغط الإغلاق الأميركي لا داعي الي زيارة الطبيب … أعراض التهاب الزائدة الدودية بالتفصيل تعاني من الحساسية العصبية؟-هكذا يمكنك الوقاية منها أعراض المعدة العصبية التي لا يجب تجاهلها البرادعي يخرج عن صمته ويشن هجوما على خطة ترامب لوقف حرب غزة أجهزة الأمن تداهم مصنعًا سريًا للخمر جنوب اليمن وتضبط ثلاثة متهمين بينهم أجنبي رصاصة في نيويورك... شاب يمني ضحية جديدة لعصابات السطو التي تلاحق اليمنيين في أمريكا مليشيا الحوثي تفرض حصارا قاتلا شبيها بحصار غزة على قرية في بني مطر والأهالي يستغيثون بحثا عن الطعام والماء بسبب عبارة «ارحل يا حوثي جوعتنا»
أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية ناجحة في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل اثنين من قادة حزب الله اللبناني.
وأفاد الجيش بأن الضربة استهدفت محمد عباس شعشوع المسؤول عن القصف المدفعي في منطقة سحمر، إضافة إلى تصفية محمد حسين ياسين، وهو قيادي بارز في الوحدة المدفعية التابعة للحزب في منطقة شقيف.
وذكر البيان أن "شعشوع كان وراء إطلاق قذائف صاروخية متعددة تجاه منطقتي كريات شمونا وهضبة الجولان، وعمل مؤخرا على إعادة بناء بنية تحتية في جنوب لبنان وتنفيذ مخططات تهدد القوات الإسرائيلية".
وبحسب البيان فقد "شارك محمد حسين ياسين في تخطيط وتنفيذ عمليات ضد منطقة إصبع الجليل وكريات شمونا، وساهم في إعادة بناء قدرات التنظيم ونقل وسائل قتالية إلى جنوب الليطاني".
وأكد الجيش أن أنشطة حزب الله تمثل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، مشددا على أن قواته ستواصل العمل لإزالة أي تهديد على أمن الدولة.
في المقابل، أكدت السلطات اللبنانية مرارا أن إسرائيل تواصل خرق سيادة لبنان بشكل منهجي، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024.
وأضافت أن القوات الإسرائيلية ما تزال تتمركز في 5 نقاط استراتيجية جنوب لبنان، بما في ذلك الجزء الشمالي من قرية الغجر، الأمر الذي تعتبره السلطات اللبنانية احتلالا مستمرا وانتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.