حماس ترفض خطة ترامب وتؤكد تمسكها بحق تقرير المصير

أكدت حركة حماس رفضها لأي مقترح أمريكي لا يضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ويحميه من الجرائم الإسرائيلية، وذلك في أول رد رسمي على خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن غزة.

وقال القيادي في الحركة محمود المرداوي إن المقترح المعلن ما يزال فضفاضاً وغير مضمون، مشدداً على أن سلاح المقاومة موجه فقط لنيل الحرية والاستقلال.

وأضاف أن ما جرى الإعلان عنه يهدف إلى إجهاض الزخم الدولي المتنامي تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

بدوره، اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن الخطة تعكس "اتفاقاً أمريكياً إسرائيلياً خالصاً"، واصفاً إياها بأنها وصفة لتفجير المنطقة واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.

وكان ترامب قد أعلن أن خطته تتضمن انسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية وجدولاً زمنياً لإتمام ذلك، مع التزامات عربية وإسلامية بنزع سلاح غزة، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى والرهائن.

وأكد البيت الأبيض أن الاتفاق بات قريباً جداً وأن المساعدات ستتدفق فوراً إلى القطاع في حال قبوله. لكن حماس شددت على أن أي مبادرة لا تضمن السيادة الفلسطينية الكاملة ستبقى مرفوضة.