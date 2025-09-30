خطة اقتصادية لغزة تتصدر المشهد.. والدولار تحت ضغط الإغلاق الأميركي

الثلاثاء 30 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 115

في تطور بارز، كشف البيت الأبيض أمس عن خطة من 20 بنداً لإنهاء حرب غزة المستمرة منذ نحو عامين تتضمن إطلاق سراح الرهائن ورسم مستقبل القطاع.

وكان البُعد الاقتصادي حاضراً ضمن الخطة، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنشاء منطقة اقتصادية خاصة تمنح امتيازات جمركية وتفتح أمام استثمارات دولية لخلق وظائف وفرص نمو، في إطار رؤية لإعادة إعمار غزة وتحويلها إلى اقتصاد مزدهر يشبه «مدن المعجزات» الحديثة في الشرق الأوسط.

الدولار تحت ضغط الإغلاق الأميركي تراجع الدولار الأميركي صباح الثلاثاء مع تصاعد القلق من إغلاق حكومي محتمل منتصف الليل، ما قد يؤخر صدور بيانات التوظيف لشهر سبتمبر أيلول.

وخسر المؤشر العام للعملة الأميركية 9.7% منذ بداية العام ليستقر عند 97.928.

حذّر محللون من أن إغلاقاً قصير الأمد قد يتم تجاهله من جانب الفيدرالي، لكن إطالة أمده ستزيد مخاطر النمو وتفتح الباب لسياسات أكثر تيسيراً.

المركزي الأسترالي يتريث ارتفع الدولار الأسترالي 0.49% إلى 0.6607 دولار بعد أن أبقى البنك المركزي سعر الفائدة عند 3.60%، محذراً من أن بيانات التضخم قد تكون أعلى من المتوقع.

وترجح الأسواق احتمالاً نسبته 40% لخفض في نوفمبر تشرين الثاني، بينما يبقى المسار مرهوناً بنتائج بيانات الربع الثالث.

إسبانيا.. نجم صاعد في أوروبا واصلت إسبانيا تألقها، إذ سجل مؤشر IBEX 35 قفزة 30% هذا العام ليقترب من مستوياته القياسية قبل الأزمة المالية.

وعزّزت ربحية البنوك الأداء، فيما تراجعت الفوارق مع السندات الألمانية إلى أدنى مستوى منذ 2009 ،كما رفعت الحكومة توقعات نمو 2025 إلى 2.7%، متفوقة على ألمانيا (0.2%) وفرنسا (0.8%).

الذهب يقترب من 4000 دولار واصل الذهب مساره الصعودي مسجلاً 3833 دولاراً للأونصة، مع توقعات من محللين بتجاوز 4000 دولار قبل نهاية 2025 بدعم من التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار وتوجه البنوك المركزية الكبرى للتحوط.

وول ستريت تتجاهل القلق رغم مخاوف الإغلاق، أغلقت مؤشرات وول ستريت أمس على ارتفاع: داو جونز +0.15%، ستاندرد آند بورز 500 +0.26%، ناسداك +0.48%.

وقادت أسهم التكنولوجيا بقيادة إنفيديا ومايكروسوفت المكاسب، فيما ضغط تراجع النفط بأكثر من 3% على قطاع الطاقة. لقراءة التفاصيل حول هذا الموضوع من هنا.

أوبن إيه آي.. إيرادات متسارعة حققت شركة أوبن إيه آي إيرادات بلغت 4.3 مليار دولار في النصف الأول من 2025، بزيادة 16% على كامل 2024. ورغم حرق نقدي بقيمة 2.5 مليار دولار بفعل تكاليف البحث والتطوير وتشغيل تشات جي بي تي، فإنها تستهدف إيرادات سنوية قدرها 13 مليار دولار