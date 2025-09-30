لا داعي الي زيارة الطبيب … أعراض التهاب الزائدة الدودية بالتفصيل

الثلاثاء 30 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

تقع الزائدة الدودية في أسفل الجهة اليمنى من البطن عند التقاء الأمعاء الدقيقة بالغليظة، وقد تتعرض للانسداد بسبب تراكم المخاط أو البراز أو الطفيليات، مما يؤدي إلى التهابها وتكاثر العدوى بسرعة.

هذا الالتهاب يسبب مجموعة من الأعراض التي تختلف شدتها حسب العمر والحالة الصحية، وفيما يلي أبرزها: الأعراض الشائعة لالتهاب الزائدة الدودية ألم البطن:

يبدأ عادة قرب السرة ثم ينتقل إلى الجانب الأيمن السفلي، ويزداد مع الحركة أو السعال أو التنفس العميق، وغالبًا ما يوصف بأنه ألم شديد غير مسبوق.

الحمى:

غالبًا خفيفة بين 37.2 و38 درجة مئوية، وقد ترتفع أكثر عند حدوث تمزق. اضطرابات هضمية:

تشمل الغثيان، القيء، فقدان الشهية، الإسهال أو الإمساك، وصعوبة خروج الغازات.

الأعراض الخفيفة (المزمنة) في بعض الحالات النادرة، يظهر التهاب الزائدة المزمن بأعراض متقطعة أو خفيفة مثل:

ألم بطن متكرر يبدأ قرب السرة ويمتد للجانب الأيمن.

أعراض إضافية مثل الحمى، التعب، التورم البطني، أو الإسهال.

عند النساء قد تختلط أعراض التهاب الزائدة مع مشاكل نسائية مثل الحمل خارج الرحم أو آلام الدورة الشهرية أو التهابات الحوض.

في الحمل المتأخر، قد يظهر الألم في الجزء العلوي من البطن بسبب دفع الرحم للزائدة لأعلى.

قد تصاحبه حموضة، غازات، أو نوبات من الإسهال والإمساك.

عند الأطفال يعد تشخيص التهاب الزائدة عند الأطفال صعبًا لأنهم لا يستطيعون وصف الألم بدقة.

قد يصف الطفل الألم بأنه منتشر في كامل البطن.

ترافقه أحيانًا حرارة مرتفعة وغثيان، مما يستدعي مراجعة الطبيب فورًا.

عند كبار السن رغم أن الحالة أقل شيوعًا، إلا أن كبار السن معرضون لها، وغالبًا ما تكون أعراضهم: ألم في أسفل البطن أو الحوض. غثيان وقيء.

ارتفاع الحرارة وانتفاخ البطن، مع احتمالية أكبر للإصابة بالتهاب الغشاء البريتوني.

خطورة إهمال العلاج إهمال استشارة الطبيب قد يؤدي إلى تمزق الزائدة خلال 48–72 ساعة، مما يسمح للبكتيريا بالانتشار في تجويف البطن ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل:

التهاب الغشاء البريتوني.

تكوّن الصديد.

تسمم الدم.

> لذلك، فإن سرعة مراجعة الطبيب عند ظهور الأعراض تمثل الخطوة الأهم لتجنب المضاعفات الخطيرة.